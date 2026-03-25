Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o schimbare radicală de strategie la ANAF, unde inspectorii fiscali au acum mandat de „zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”. Oficialul susține că la nivelul agenției se poate constata deja „o schimbare de abordare vizibilă”, ale cărei efecte se văd în dosare complexe cu prejudicii de zeci de milioane de lei.

Rezultate concrete în lupta cu evaziunea

Potrivit ministrului, în ultimele luni, „ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcții esențiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale și recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii”. Acțiunile s-au concentrat pe rețele complexe și sectoare cu risc ridicat, iar rezultatele nu au întârziat să apară. E drept că cifrele sunt cele care vorbesc cel mai bine.

Nazare a oferit și câteva exemple concrete ale operațiunilor recente: „Peste 30 de milioane de lei, valoarea tranzacțiilor investigate într-un dosar complex privind lanțuri fictive de tranzacții și rambursări ilegale de TVA, cu percheziții în 32 de locații. Peste 18 milioane de lei prejudiciu identificat într-un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăți comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri. 12,4 milioane de lei prejudiciu descoperit într-un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu sute de mii de metri cubi exploatați fără declarare”.

Sectoare noi în vizorul Fiscului

Surprinzător poate, controalele s-au extins și în domenii care, deși prezentau un risc fiscal ridicat, au fost ocolite în anii trecuți. Dar ce înseamnă asta, pe bune, în cifre? Ministrul Finanțelor a detaliat: „Controale extinse în domenii care, deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societățile de pază) nu au fost vizate în anii anteriori. Câteva dintre principalele rezultate: confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei; controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate”.

Creștere de 12,9% la încasările din TVA

Iar dincolo de controale, efectele se simt și la nivelul încasărilor bugetare. Potrivit lui Nazare, „acțiunile ANAF au devenit din ce în ce mai bine țintite, pe baza analizelor de risc şi a instrumentelor digitale, iar marile zone de evaziune sunt abordate sistematic”.

Cifrele par să confirme noua direcție.

În perioada ianuarie-februarie 2026, încasările brute din TVA au înregistrat o creștere de 12,9% față de aceeași perioadă a anului 2025, depășind 10,2 miliarde de lei. Simultan, sumele rambursate efectiv către mediul de afaceri au crescut cu 24,5%. „Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, a subliniat ministrul.

Digitalizarea vine în ajutorul contribuabililor

Numai că modernizarea nu se oprește aici. Schimbarea de atitudine la ANAF înseamnă și servicii mai accesibile pentru contribuabilii corecți. „Am anunțat săptămâna aceasta lansarea platformei eLicitațiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. Este un pas important pentru transparență și pentru valorificarea mai rapidă a bunurilor recuperate în urma executărilor silite”, a explicat Nazare. a fost implementată și o altă facilitate mult așteptată: „Declarația Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV (Spațiul Privat Virtual) – un proiect care va reduce birocrația, timpii de completare și va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili”.

Obiectivul final este unul clar. „Toate aceste acțiuni contribuie la un obiectiv clar: mai multe venituri la bugetul de stat și menținerea sub control a deficitului. Fiecare prejudiciu identificat și fiecare bun recuperat înseamnă resurse suplimentare pentru investiții și servicii publice”, a concluzionat oficialul. Potrivit acestuia, „mandatul ANAF este să restabilească dreptatea şi încrederea contribuabililor că administrația fiscală este un partener al celor corecți”.