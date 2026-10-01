Prețul fosfatului diamoniu, un îngrășământ important pentru culturile agricole de bază, a crescut cu 28,4% în primele nouă luni din 2026, până la 802,5 dolari pe tonă metrică, față de 625 de dolari la sfârșitul anului 2025. Scumpirea mărește cheltuielile fermierilor și le comprimă marjele de profit.

În aceeași perioadă, porumbul s-a scumpit cu 13,3%, iar soia cu 22,6%, potrivit Anadolu. Evoluțiile vin după restrângerea severă a ofertei globale de îngrășăminte, provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Prin Strâmtoarea Hormuz trece o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte

În condiții normale, aproximativ o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte tranzitează această rută. Închiderea de facto a strâmtorii pentru transportul maritim a limitat accesul la inputuri agricole, adică la resursele folosite de fermieri pentru obținerea producției.

Presiunea asupra costurilor se transmite prin mai multe canale. Conflictele din Orientul Mijlociu, amenințările la adresa livrărilor de petrol și riscurile din punctele critice de tranzit au majorat primele de risc incluse în prețul petrolului. Motorina, unul dintre principalele inputuri ale producției agricole, s-a scumpit în acest context, iar piața îngrășămintelor a fost afectată în special de creșterea prețurilor gazelor naturale și amoniacului.

O revenire de scurtă durată a livrărilor s-a produs în timpul unui acord temporar între SUA și Iran. Prăbușirea ulterioară a armistițiului și reluarea ostilităților la mijlocul lunii iulie au menținut însă volumele exporturilor mult sub nivelurile de dinaintea războiului.

Furnizorii alternativi din alte regiuni au redus deficitul imediat prin redirecționarea lanțurilor de aprovizionare. Rutele mai lungi continuă însă să majoreze costurile de bază ale transportului.

Fermierii reduc fertilizarea, iar randamentele intră sub presiune

Kutay Guzgor, director de cercetare a investițiilor la Participation Bank Kuveyt Turk, a explicat pentru Anadolu că șocurile de ofertă nu se limitează la îngrășămintele azotate pe bază de uree. Fosfatul diamoniu este afectat de blocajele logistice deoarece o parte semnificativă a sulfului și amoniacului necesare producției sale trece prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce menține rigiditatea prețurilor îngrășămintelor fosfatice.

Costurile mai mari i-au determinat deja pe fermieri să reducă utilizarea îngrășămintelor, cu efect asupra estimărilor privind randamentele agricole globale. Guzgor consideră că blocajul logistic riscă să consolideze declinul structural al acestor estimări în sezonul de însămânțare 2026-2027, pe măsură ce producătorii renunță la o parte din fertilizarea planificată.

Menținerea costurilor ridicate poate conduce la reducerea suplimentară a utilizării îngrășămintelor, la realocarea acestora sau la orientarea către culturi care necesită cantități mai mici. Folosirea redusă a azotului, fosforului și potasiului limitează cheltuielile producătorilor pe termen scurt, dar pune presiune asupra randamentelor din perioada următoare.

Guzgor a avertizat că o nouă creștere a prețurilor regionale la energie ar putea provoca un alt salt al prețurilor gazelor naturale și îngrășămintelor pe bază de azot. Costurile energiei și fertilizanților vor influența decisiv anul viitor suprafețele cultivate și productivitatea.