De la 1 octombrie 2026, locuințele noi care nu intră în regimul tranzitoriu sunt taxate cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de 21%, în locul cotei reduse de 9%. Pentru un apartament de 300.000 de lei fără TVA, taxa crește de la 27.000 de lei la 63.000 de lei, iar prețul final urcă de la 327.000 de lei la 363.000 de lei. Diferența suportată de cumpărător este de 36.000 de lei.

TVA de 9% nu mai reprezintă regula generală pentru contractele noi încheiate de persoane fizice. Anumite locuințe contractate înaintea schimbării legislației pot rămâne în regimul tranzitoriu dacă sunt respectate condițiile și termenele legale.

Cele două cote sunt despărțite de 12 puncte procentuale, ceea ce poate adăuga zeci de mii de lei la prețul final al unui apartament.

Diferența crește odată cu prețul locuinței

La o locuință de 450.000 de lei fără TVA, prețul final este de 490.500 de lei cu o cotă de 9% și de 544.500 de lei cu o cotă de 21%. Majorarea ajunge astfel la 54.000 de lei.

Pentru o locuință evaluată la 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul ar fi plătit 654.000 de lei la cota redusă. Aplicarea cotei standard ridică prețul final la 726.000 de lei, cu 72.000 de lei mai mult.

Aceste calcule sunt valabile când prețul contractual este exprimat fără TVA, iar taxa se adaugă și este suportată de cumpărător.

Clauzele contractului stabilesc cine suportă diferența

Dacă dezvoltatorul a stabilit un preț fără TVA, peste care se aplică taxa valabilă la data livrării, diferența poate reveni direct cumpărătorului.

Pentru documentele care prevăd un preț total cu TVA inclus, aplicarea cotei trebuie analizată în funcție de clauzele contractuale. Creșterea taxei nu înseamnă automat că dezvoltatorul poate cere o sumă suplimentară peste prețul total convenit.

Cota de 11% rămâne pentru anumite clădiri sociale

Pentru unele livrări cu caracter social, Codul fiscal menține TVA la 11%, inclusiv în cazul clădirilor pentru cămine de bătrâni și pensionari, case de copii sau centre de recuperare.

Această cotă nu reprezintă o continuare a vechiului TVA redus aplicat cumpărătorilor obișnuiți de apartamente și case noi.

Prelungirea acordată după atacul cibernetic s-a încheiat

Pentru stabilirea cotei aplicabile unei locuințe contractate anterior contează data antecontractului sau a promisiunii de vânzare-cumpărare, data și valoarea avansului, precum și momentul livrării.

În urma unui atac cibernetic, sistemele informatice pentru cadastru și publicitate imobiliară, printre care e-Terra, nu au mai funcționat din 14 iulie 2026. Parlamentul a extins până la 30 septembrie 2026 termenul, astfel încât persoanele afectate de problemele Cadastrului să nu piardă, din cauze independente de ele, posibilitatea de a aplica regimul tranzitoriu, pentru finalizarea tranzacțiilor vizate de modificare; această perioadă suplimentară a luat sfârșit la 1 octombrie 2026.

Tranzacțiile au fost îngreunate de dificultățile informatice cu care s-a confruntat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.