Ministerul Finanțelor deschide Ediția TEZAUR în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie 2026 pentru persoanele fizice, cu dobânzi anuale neimpozabile de 6,50% la maturitatea de 1 an, 7% la 3 ani și 7,50% la 5 ani.

Titlurile au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, potrivit Ministerului Finantelor. Prin platforma Ghișeul.ro, subscrierile pot fi făcute între 5 octombrie și 4 noiembrie 2026. Online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului, subscrierile pot fi făcute între 5 octombrie și 5 noiembrie 2026. La sediul unităților Trezoreriei Statului, subscrierile pot fi făcute între 5 octombrie și 6 noiembrie 2026. Prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A., subscrierile pot fi făcute între 5 octombrie și 5 noiembrie 2026 în mediul urban și între 5 octombrie și 4 noiembrie 2026 în mediul rural.

Oferta actuală are dobânzi peste cele ale ediției TEZAUR derulate între 7 septembrie și 2 octombrie 2026. Aceasta a avut aceleași maturități de 1, 3 și 5 ani, remunerate cu 6,20%, 6,75% și, respectiv, 7,15% pe an, tot cu venituri neimpozabile.

Pentru comparație, ediția FIDELIS din septembrie 2026 a oferit dobânzi de până la 7,50% pentru emisiunile în lei și 6,30% pentru cele în euro. A doua ediție FIDELIS din această toamnă se desfășoară între 2 octombrie și 9 octombrie 2026, cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro.