Militarii beneficiază de pensii mai mari decât pensionarii civili. Potrivit datelor disponibile, un soldat percepe o pensie superioară pensiei medii înregistrate în România. Aceștia se pensionează la 60 de ani, comparativ cu vârsta de 65 de ani pentru pensionarii civili.

Diferențele dintre pensiile militarilor și ale civililor

Sistemul de pensionare militar prevede vârste de retragere mai mici decât cel civil. Această diferență de cinci ani constituie un avantaj semnificativ pentru persoanele care au lucrat în domeniul militar.

Cuantumul pensiilor militare depășește pensia medie pe țară. Militarii beneficiază de condiții de pensionare distincte față de categoria pensionarilor civili.

Modificări preconizate ale vârstei de pensionare

Guvernul pregătește un proiect de lege prin care vârsta de pensionare a militarilor ar urma să crească treptat. Conform informațiilor disponibile, aceasta ar putea ajunge la 65 de ani în anul 2035, aducând militarii la același nivel cu pensionarii civili.

Creșterea vârstei de pensionare s-ar realiza gradual, oferind timp de adaptare la noile condiții.

Program de trecere la plata electronică

Ministerul Muncii a lansat un program destinat accelerării tranziției către plata pensiilor pe card. Inițiativa nu impune această schimbare în mod obligatoriu, ci promovează informarea pensionarilor cu privire la avantajele plății electronice.

Conform reprezentanților Ministerului Muncii, plata pensiilor prin intermediul Poștei Române implică costuri mai ridicate pentru stat comparativ cu plata directă pe card. Programul urmărește încurajarea deschiderii de conturi bancare, fără a obliga pensionarii să renunțe la metoda tradițională.

Trecerea la plata electronică ar putea reduce cheltuielile statului și ar oferi pensionarilor mai multă flexibilitate în accesarea fondurilor.

Alte categorii de pensionari

În România, există pensionari care au obținut majorări ale pensiilor prin procese în instanță împotriva Casei de Pensii. Aurel Pădureanu se numără printre pensionarii cu pensii reduse și primește o anumită sumă de la statul român în calitate de văduv al Corneliei Catanga.