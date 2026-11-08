Zilele de concediu de odihnă rămase din 2025 nu se pierd automat la 31 decembrie 2026: dacă salariatul nu le-a putut lua din motive justificate și este de acord cu reportarea, angajatorul trebuie să le acorde până la 30 iunie 2027. Pentru zilele rămase din 2026, în aceleași condiții, termenul este 30 iunie 2028.

Până când pot fi luate zilele din fiecare an

Regula este ca zilele de concediu să fie luate în anul pentru care se acordă. Art. 146 alin. (2) din Codul muncii permite acordarea zilelor rămase în următoarele 18 luni, dacă salariatul nu a putut lua concediul din motive justificate și este de acord cu reportarea.

Zilele din 2025: perioada de reportare începe la 1 ianuarie 2026 și se încheie la 30 iunie 2027.

Zilele din 2026: perioada de reportare începe la 1 ianuarie 2027 și se încheie la 30 iunie 2028.

De exemplu, un salariat are 10 zile rămase din 2025 și ia 6 dintre ele în 2026. Celelalte 4 nu dispar la 31 decembrie 2026: dacă sunt îndeplinite condițiile de reportare, le poate lua până la 30 iunie 2027.

Când se aplică reportarea

Dreptul la concediu plătit aparține tuturor salariaților și nu se poate renunța la el. Reportarea nu înseamnă însă că orice zi neluată poate fi mutată fără explicații: salariatul trebuie să nu fi putut lua concediul, în tot sau în parte, din motive justificate, și să fie de acord ca zilele să îi fie acordate ulterior.

Un caz prevăzut expres este concediul medical care durează tot anul calendaristic. Salariatul își păstrează dreptul la concediu de odihnă, iar cele 18 luni încep în anul următor. Legea nu dă o listă completă a celorlalte motive justificate, astfel că împrejurările trebuie lămurite pentru fiecare caz.

Angajatorul face programarea concediilor pentru anul următor până la sfârșitul anului în curs și îl consultă pe salariat când îi stabilește perioada individuală. Dacă împarte concediul în mai multe perioade, programarea trebuie să îi lase salariatului cel puțin 10 zile lucrătoare neîntrerupte într-un an.

Cum se cer zilele rămase

Nu există un formular național obligatoriu pentru cererea de concediu de odihnă. O cerere scrisă îi permite salariatului să dovedească ce zile a solicitat și când.

Verifică la angajator câte zile au rămas, separat pentru fiecare an. Trimite o cerere în care treci anul din care provin zilele, numărul lor și perioada dorită. Păstrează dovada trimiterii și, dacă este cazul, actele care arată de ce nu ai putut lua zilele la timp. Stabilește perioada în cadrul programării făcute de angajator și păstrează răspunsul. Pentru zilele cerute în cadrul perioadei programate, solicitarea se poate face cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea concediului.

Model scurt de cerere: „Solicit programarea celor 4 zile de concediu de odihnă rămase din 2025 în perioada [datele dorite]. Vă rog să îmi confirmați perioada stabilită.”

Când se primesc bani în locul concediului

Cât timp contractul individual de muncă este în derulare, zilele rămase nu pot fi schimbate pe bani. Compensarea este permisă numai la încetarea contractului, inclusiv când salariatul pleacă prin demisie.

Pentru zilele mai vechi decât perioada de reportare, plata nu este automată doar pentru că ele apar în evidență. Decizia Înaltei Curți nr. 40/2026, publicată la 11 august 2026, cere să se verifice dacă angajatorul i-a oferit efectiv salariatului posibilitatea de a lua concediul. Nici zilele nefolosite nu se pierd automat: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că pierderea dreptului poate interveni dacă salariatul a avut această posibilitate și a refuzat-o în mod deliberat, cunoscând urmările.

Există o excepție în 2026: personalul instituțiilor și autorităților publice nu primește compensare în bani pentru zilele neefectuate aferente anului 2026. Regula privește aceste zile, nu toate zilele rămase din anii anteriori.

Cât valorează zilele de concediu

Pentru zilele efectiv luate, suma brută se calculează înmulțind numărul lor cu media pe zi a salariului de bază și a indemnizațiilor și sporurilor permanente din ultimele trei luni dinaintea lunii concediului. Ea nu poate fi mai mică decât drepturile permanente cuvenite pentru perioada respectivă.

Dacă această medie zilnică brută este, de exemplu, 300 de lei, pentru 10 zile de concediu rezultă 3.000 de lei brut. Într-un calcul simplificat, pentru un salariat fără deduceri aplicabile, contribuția la pensie de 25% este 750 de lei, iar cea la sănătate de 10% este 300 de lei. Impozitul de 10% se aplică la cei 1.950 de lei rămași după contribuții: 195 de lei. Rezultatul orientativ este 1.755 de lei net.

Deducerile și situația fiscală a salariatului pot schimba suma primită, pe care angajatorul o stabilește în statul de plată. Contribuția pentru muncă de 2,25% este plătită de angajator, nu reținută din suma salariatului. Exemplul privește concediul luat, nu compensația la plecare: aceasta nu poate fi stabilită doar din numărul zilelor rămase, fără drepturile salariale și reținerile aplicabile.

Ce se întâmplă dacă angajatorul refuză

Salariatul poate păstra cererea, dovada trimiterii, programarea și răspunsul angajatorului. Cu aceste documente poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului dacă nu i se acordă concediul.

Dacă solicită în instanță bani pentru concediul neefectuat, termenul de trei ani începe de la încetarea raportului de muncă, atunci când dreptul la plată există, potrivit Deciziei Înaltei Curți nr. 40/2026. Plata drepturilor cerute se judecă la tribunal.

Întrebări frecvente

Câte zile de concediu primesc cel puțin într-un an?

Un salariat are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an.

Sărbătorile legale se scad din concediul de odihnă?

Nu. Sărbătorile legale nelucrătoare nu sunt socotite zile de concediu de odihnă.

Concediul medical îmi reduce zilele de odihnă?

Nu. Perioadele de concediu medical, maternitate, risc maternal și îngrijire a copilului bolnav sunt luate în calcul ca perioade lucrate pentru acest drept. Dacă salariatul intră în concediu medical în timp ce se află în concediu de odihnă, zilele de odihnă rămase se reprogramează.

Pot lua zilele rămase în preaviz?

Inspecția Muncii arată că salariatul poate lua concediu în preaviz dacă acesta era deja programat pentru perioada respectivă. Un refuz al angajatorului pentru acea perioadă trebuie motivat temeinic.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Codul muncii, prin Portalul Legislativ; Legea nr. 141/2025; Codul fiscal; OUG nr. 79/2017; Decizia Înaltei Curți nr. 40/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2026; Curtea de Justiție a Uniunii Europene; Inspecția Muncii; Agenția Națională de Administrare Fiscală.