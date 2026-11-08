Pentru pensionari și angajații statului, creșterea datoriei României nu înseamnă o tăiere automată a veniturilor, dar limitează posibilitatea unor majorări. Datoria administrației publice a ajuns în august 2026 la peste 1.230 de miliarde de lei, cu aproximativ 25 de miliarde peste nivelul din iulie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor relatate la 8 noiembrie. Ea a reprezentat 61,1% din valoarea bunurilor și serviciilor produse în țară într-un an, numită produs intern brut sau PIB, față de 59,8% în iulie.

La depășirea pragului de 60% din PIB, legea cere Guvernului să reducă datoria și să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Regula privește sumele totale plătite de stat pentru salarii și asistență socială. Nu stabilește o sumă mai mică pentru pensia sau salariul unei persoane.

August nu este prima lună în care Guvernul a aflat că pragul fusese depășit. La 19 august 2026, acesta a comunicat că datoria trecuse de 60% din PIB la sfârșitul primelor trei luni ale anului și că, în aceste condiții, nu poate aproba măsuri care măresc cheltuielile totale cu personalul ori cu asistența socială.

Ce înseamnă pragul pentru pensii și salariile de la stat

Articolul 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește măsuri în trepte. Când datoria depășește 50% din PIB, Guvernul trebuie să înceapă măsuri ca suma cheltuită pentru toate salariile din sectorul public să nu mai crească. Peste 55%, se adaugă măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială. Când datoria trece de 60%, aceste măsuri rămân aplicabile.

O limită pentru totalul cheltuielilor nu este același lucru cu reducerea fiecărei pensii sau a fiecărui salariu. Nici cifra din august nu stabilește singură dacă o anumită pensie va crește. Ea arată însă de ce o măsură care ar mări cheltuielile totale intră sub restricțiile comunicate de Guvern.

Guvernul trebuie să pregătească măsuri de reducere a datoriei

Când este depășit pragul de 60%, Guvernul trebuie, potrivit legii, să pornească un plan pentru scăderea datoriei publice și să îl pună în practică. Măsurile urgente pentru reducerea datoriei și a deficitului, adică diferența dintre cât cheltuiește statul și cât încasează, trebuie aprobate prin acte cu putere de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea.

Informarea Guvernului din 19 august a privit limita pentru cheltuielile totale, nu o decizie de micșorare a pensiilor aflate în plată. Pentru pensionari și angajații statului, efectul concret al programului va depinde de măsurile care vor fi aprobate, nu doar de depășirea pragului.

Dobânzile au costat statul mai mult decât anul trecut

Datoria din august este suma pe care statul o avea de rambursat, nu cheltuiala cu dobânzile din acea lună. Datele execuției bugetare pentru primele opt luni din 2026, relatate la 26 septembrie, arată că statul a plătit 42,05 miliarde de lei în dobânzi. Suma este cu 8,86 miliarde de lei, adică 26,7%, mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

Pentru calculul ponderii datoriei în economie au fost folosite datele despre PIB comunicate de Institutul Național de Statistică la 9 octombrie 2026. Nivelurile datoriei relatate pentru iulie și august sunt rotunjite: 1.205 miliarde de lei și, respectiv, peste 1.230 de miliarde de lei. Următorul pas cerut de lege este aprobarea măsurilor de reducere a deficitului și datoriei în termenul legat de constatarea depășirii pragului.