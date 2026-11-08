Dacă ai 35 de ani de cotizare contributivă și mai lucrezi cinci ani înainte să ceri pensia, aceasta ar putea crește cu aproximativ 625-626 de lei brut pe lună, la un salariu brut de 5.000 de lei și cu valorile folosite în 2026. Dacă iei pensia și continui să lucrezi, aceiași cinci ani ar adăuga aproximativ 220-221 de lei brut pe lună, după ce ceri recalcularea.

În prima variantă primești și puncte pentru anii lucrați peste 35 de ani, dar nu încasezi pensie în cei cinci ani. În a doua variantă încasezi pensia alături de salariu, însă munca din această perioadă nu aduce puncte de stabilitate. Comparația privește pensia pentru limită de vârstă din sistemul public și presupune că sunt îndeplinite condițiile de pensionare.

Cum se adună punctele din salariu și cele de stabilitate

Legea nr. 360/2023 stabilește pensia brută prin înmulțirea tuturor punctelor strânse cu valoarea unui punct de referință. Punctele din salariu și cele de stabilitate se adună, nu se înlocuiesc unele pe altele. Pentru salariu, venitul brut lunar pentru care s-a plătit contribuția la pensie se împarte la câștigul salarial mediu brut folosit la bugetul pensiilor; punctajul pe un an este suma punctajelor lunare împărțită la 12.

Fiecare an contributiv lucrat peste 35 de ani aduce încă un punct de stabilitate, dacă în acea perioadă nu este încasată și pensia publică. Pentru lunile care nu formează un an întreg, punctele se acordă proporțional. Pragurile anterioare sunt mai mici: fiecare an peste 25 și până la 30 de ani contributivi aduce 0,50 puncte, iar fiecare an peste 30 și până la 35 de ani aduce 0,75 puncte.

Cât adaugă cinci ani la un salariu brut de 5.000 de lei

La un salariu brut de 5.000 de lei, de exemplu, calculul pornește de la împărțirea acestuia la reperul de 9.192 de lei folosit din 30 martie 2026. Rezultă aproximativ 0,54395 puncte într-un an și 2,71975 puncte în cinci ani, dacă salariul și reperul ar rămâne aceleași. În 2026, un punct de referință valorează 81 de lei.

Dacă amâni pensionarea: cele 2,71975 puncte din salariu se adună cu 5 puncte de stabilitate. Cele 7,71975 puncte înmulțite cu 81 de lei dau 625,30 lei brut pe lună înainte de rotunjirea pensiei totale.

cele 2,71975 puncte din salariu se adună cu 5 puncte de stabilitate. Cele 7,71975 puncte înmulțite cu 81 de lei dau 625,30 lei brut pe lună înainte de rotunjirea pensiei totale. Dacă încasezi pensia și salariul: se adaugă doar cele 2,71975 puncte din salariu. Înmulțirea cu 81 de lei dă 220,30 lei brut pe lună înainte de rotunjirea pensiei totale.

Casa de pensii rotunjește pensia totală în favoarea pensionarului, nu fiecare spor calculat separat. De aceea, creșterea efectivă a pensiei brute poate fi de 625 sau 626 de lei în prima variantă și de 220 sau 221 de lei în a doua. Între cele două pensii rezultate rămâne, în acest exemplu, diferența de 5 puncte de stabilitate, adică 405 lei brut pe lună.

Calculul folosește valorile din 2026 pentru cinci ani ipotetici, nu valorile cunoscute pentru următorii cinci ani. Între 1 ianuarie și 29 martie 2026, reperul pentru punctaj a fost de 8.620 de lei; din 30 martie este de 9.192 de lei. Salariul și valorile folosite la calcul pot fi diferite în anii următori.

Cât durează recuperarea pensiilor neîncasate

Diferența de 405 lei pe lună nu arată singură care variantă aduce mai mulți bani. Dacă pensia la care ai fi avut dreptul acum ar fi, de exemplu, 3.000 de lei brut pe lună, amânarea ei cu cinci ani înseamnă 60 de pensii neîncasate, în total 180.000 de lei brut. În varianta în care iei pensia și lucrezi, aceste pensii sunt încasate pe lângă salariu.

Cu aceeași pensie inițială ipotetică de 3.000 de lei, după cei cinci ani pensia brută ar ajunge la aproximativ 3.625-3.626 de lei prin amânare sau la 3.220-3.221 de lei după muncă și recalculare în regim de cumul. La un avantaj ulterior de 405 lei brut pe lună, recuperarea celor 180.000 de lei ar cere mai mult de 444 de luni, adică ar începe în a 445-a lună de pensie după cei cinci ani, dacă valorile ar rămâne neschimbate. Acesta este un calcul în sume brute: nu include schimbările viitoare ale pensiei, taxelor sau salariului.

Cine poate continua munca fără să ceară pensia

Cei 35 de ani de cotizare contributivă nu înseamnă singuri că a fost atinsă și vârsta de pensionare. Persoanele care îndeplinesc condițiile pot alege să continue activitatea, în loc să primească pensia pentru limită de vârstă, până la 70 de ani, cu acordul angajatorului în fiecare an.

Această opțiune nu se aplică, între alții, celor care îndeplineau condițiile de pensionare înainte de 1 ianuarie 2024, celor pensionați înainte de această dată, celor pensionați cu reducerea vârstei și celor care, după înscrierea la pensie, lucrează pe un alt contract. Aceste situații nu trebuie confundate cu dreptul pensionarului pentru limită de vârstă de a încasa pensia și salariul în același timp.

Cum ceri recalcularea după ce ai încasat pensia și salariul

Pensionarul pentru limită de vârstă poate încasa pensia și venituri din muncă pentru care se datorează contribuția la pensie, indiferent de mărimea acelor venituri. Anii lucrați după pensionare se adaugă la calcul numai la cerere, cel mult o dată într-un an calendaristic. Perioada în care au fost încasate simultan pensia și salariul nu aduce puncte de stabilitate.

Completezi cererea de recalculare din Anexa nr. 16. Pregătești actul de identitate și, dacă sunt necesare, adeverințele privind anii lucrați, venitul lunar total, sporurile și condițiile de muncă. Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, nu îți trebuie adeverințe de stagiu: datele declarate de angajator se află la casa de pensii. Depui cererea și actele la casa teritorială de pensii competentă.

Casa Națională de Pensii Publice indică actele pentru recalculare. Banii rezultați se acordă din luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată, nu din prima lună lucrată după pensionare.

Întrebări frecvente

Cât durează recalcularea?

Cererea se soluționează în 45 de zile de la înregistrare. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă sunt necesare documente sau verificări suplimentare.

Cât rămâne din creștere după rețineri?

În 2026, pentru fiecare drept de pensie se reține contribuția la sănătate de 10% din partea care depășește 3.000 de lei; impozitul de 10% se calculează după scăderea pragului de 3.000 de lei și a contribuției. Dacă atât pensia inițială, cât și cea majorată sunt peste prag, creșterea de 625-626 de lei brut ar însemna aproximativ 506-507 lei net, iar cea de 220-221 de lei brut, aproximativ 178-179 lei net. Dacă pensia trece pragul abia după majorare, rezultatul diferă.

Pot folosi comparația dacă am pensie anticipată?

Nu. Comparația privește pensia pentru limită de vârstă. Cumulul pensiei anticipate cu venituri salariale este restrâns în situațiile prevăzute de lege.

Ce fac dacă decizia de recalculare este greșită?

Decizia casei teritoriale de pensii poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu este contestată în acest termen, devine definitivă.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; Casa Națională de Pensii Publice, regulile pentru pensia pentru limită de vârstă, cumulul pensiei cu alte venituri, formularele și contestarea deciziilor; Legea nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat; Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare; Agenția Națională de Administrare Fiscală, explicațiile privind reținerile din pensii.