Ca să afli cât vei câștiga dintr-un anunț de angajare cu un salariu mare, cere salariul fix brut care va apărea în contract și află separat ce parte depinde de bonusuri, ore suplimentare sau beneficii. O sumă anunțată ca „până la” nu este suma garantată lunar și nici suma care îți intră în cont.

Cât rămâne din salariul brut

Salariul brut este suma înainte de taxe. Pentru un salariu obișnuit, din el se calculează contribuția pentru pensie de 25% și cea pentru sănătate de 10%. Impozitul de 10% se aplică apoi sumei rămase, după scăderea eventualelor deduceri. Aceste cote și calculul impozitului sunt stabilite de Codul fiscal.

La un salariu brut de 8.000 de lei, de exemplu, fără deduceri, facilități, beneficii sau alte rețineri, contribuția pentru pensie este 2.000 de lei, iar cea pentru sănătate este 800 de lei. Baza pentru impozit este 5.200 de lei; impozitul este 520 de lei. Rămân aproximativ 4.680 de lei în cont. Deducerile, tichetele și alte condiții pot schimba rezultatul.

Nu se scade din salariul angajatului contribuția de 2,25% pentru asigurarea muncii: aceasta este plătită de angajator. Deducerea personală poate reduce impozitul la locul unde salariatul are funcția de bază, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. De aceea, un calcul făcut doar din suma văzută în anunț este o estimare, nu fluturașul viitor de salariu.

Cum compari salariul fix cu suma maximă promisă

În exemplul de mai jos, prima ofertă promite 8.000 de lei brut fix. A doua afișează „până la 10.000 de lei brut”, dar are același salariu fix de 8.000 de lei și un bonus posibil de 2.000 de lei. Sumele sunt alese doar pentru comparație, nu descriu oferte ale unor angajatori.

Ce compari Oferta A Oferta B Suma afișată 8.000 lei brut Până la 10.000 lei brut Salariu fix 8.000 lei brut 8.000 lei brut Bonus Nu 2.000 lei brut, condiționat Fără bonus, estimat în cont 4.680 lei 4.680 lei Cu bonusul întreg, estimat în cont 4.680 lei 5.850 lei Tichete de masă Nu, în exemplu Separat, după zilele lucrate

Pentru cei 10.000 de lei brut din luna în care s-ar plăti bonusul întreg, calculul fără deduceri sau alte beneficii este: 2.500 de lei pentru pensie, 1.000 de lei pentru sănătate și 650 de lei impozit. În cont ar rămâne aproximativ 5.850 de lei. Dacă bonusul nu se plătește, rămâne calculul făcut la salariul fix: aproximativ 4.680 de lei.

Într-un alt scenariu al ofertei B, angajatorul acordă tichete de 40 de lei pentru 20 de zile lucrate. Asta înseamnă 800 de lei valoare nominală pe cardul de masă, nu încă 800 de lei în contul de salariu. Tichetele pot fi folosite pentru hrană, iar valoarea lor intră și în calculul contribuției pentru sănătate. Suma exactă primită în cont trebuie cerută separat de valoarea tichetelor.

Ce verifici înainte să semnezi

Modelul oficial de contract pune salariul de bază brut separat de sporuri, indemnizații și alte adaosuri. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim general pentru normă întreagă este de 4.325 de lei brut lunar, fără sporuri sau alte adaosuri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. O sumă mare alcătuită din bonusuri nu înlocuiește verificarea salariului de bază.

Întreabă dacă suma din anunț este brută sau netă, lunară și fixă ori doar maximul posibil. Cere în scris salariul de bază brut garantat din prima lună și o estimare separată a banilor care intră în cont. Cere defalcarea bonusurilor și comisioanelor. Întreabă care este formula, ce obiective trebuie îndeplinite, dacă plata depinde de echipă sau de firmă, câți angajați au atins maximul și cât s-a plătit în mod obișnuit în ultimele 12 luni. Află când se plătește bonusul și dacă îl primești în perioada de probă ori dacă pleci înainte de ziua plății. Cere regulile scrise care stabilesc aceste condiții. Cere separat valoarea și condițiile pentru tichete de masă, transport, abonament medical și celelalte beneficii. Întreabă dacă sunt deja cuprinse în suma afișată sau se adaugă salariului. Compară oferta scrisă cu contractul și fișa postului: angajatorul, funcția, locul muncii, durata contractului, programul, perioada de probă, salariul de bază, celelalte plăți, data salariului, concediul și preavizul. Cere corectarea diferențelor înainte să semnezi.

Dacă oferta include ore suplimentare în câștigul promis, trebuie aflat câte ore se lucrează efectiv și cum sunt plătite. La normă întreagă, programul obișnuit este de 8 ore pe zi și 40 pe săptămână; limita legală este, în principiu, 48 de ore săptămânal cu tot cu orele suplimentare, după regulile de calcul al mediei. Cu excepția unor situații urgente prevăzute de lege, munca suplimentară cere acordul salariatului.

Orele suplimentare se compensează cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, ele se plătesc în luna următoare, cu un spor de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător acelor ore. Plata lor nu trebuie confundată cu salariul fix pentru programul obișnuit.

Codul muncii cere încheierea contractului scris cel târziu în ziua dinaintea începerii lucrului. Contractul trebuie să arate salariul de bază, celelalte plăți și cât de des se plătește salariul. O schimbare ulterioară a salariului ori a altui element esențial cere, de regulă, un act adițional încheiat înainte de schimbare.

Când promisiunea cere lămuriri

Sunt semnale de risc o sumă prezentată numai ca „până la”, lipsa precizării brut sau net și amestecarea salariului fix cu bonusuri, tichete și ore suplimentare. La fel sunt refuzul de a da condițiile bonusului în scris, un salariu mai mic în contract decât în ofertă, cererea de a începe lucrul fără contract și promisiunea unor bani care nu vor fi declarați. Nu există o sumă peste care un salariu devine automat nerealist; verificarea pornește de la partea garantată și condițiile pentru restul banilor.

Anunțul, oferta și mesajele pot fi păstrate pentru comparația cu actele semnate. După înregistrarea contractului, extrasul din REGES-ONLINE arată salariul brut declarat și istoricul modificărilor. El cuprinde datele trimise de angajator, nu dovedește singur câte ore au fost lucrate sau cât s-a plătit efectiv.

Pentru un salariat eligibil la salariul minim, calculul banilor în cont are o regulă temporară în perioada 1 iulie-31 decembrie 2026. Nu se datorează impozit și contribuții pentru 200 de lei pe lună numai dacă lucrează cu normă întreagă la funcția de bază, salariul de bază este egal cu minimul, iar venitul brut nu depășește 4.600 de lei. La verificarea acestui plafon nu se adună tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană.

Întrebări frecvente

Pot începe perioada de probă fără contract?

Nu. Contractul scris trebuie încheiat cel târziu în ziua dinaintea începerii activității, inclusiv când urmează o perioadă de probă.

Când trebuie să primesc salariul?

Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contract, în contractul colectiv aplicabil sau în regulamentul intern.

Poate rămâne salariul de bază la minim mai mult de doi ani?

În același contract, salariul minim poate fi aplicat cel mult 24 de luni. După această perioadă, salariul de bază trebuie să fie mai mare decât minimul.

Ce fac dacă angajatorul nu plătește salariul datorat?

Se poate depune o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă salariul nu este plătit nici după măsura dispusă de inspectorat, restanțele pot fi cerute la tribunal. Dreptul de a le cere se prescrie în trei ani.

În cât timp primesc răspuns la sesizare?

De regulă, autoritatea trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile, socotite din ziua în care este înregistrată petiția. Când cercetările sunt mai ample, la termen se pot adăuga cel mult 15 zile.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Codul muncii, art. 16, 17, 120, 122 și 123; Codul fiscal, art. 76, 78, 138, 156 și 220³; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Ordonanța de urgență nr. 89/2025; Legea nr. 165/2018; Inspecția Muncii, modelul de contract, informațiile pentru salariați, REGES-ONLINE și informațiile privind sesizările; Ordonanța Guvernului nr. 27/2002.