Banca îți poate refuza creditul chiar dacă ai salariu bun, pentru că verifică și ratele, limitele cardurilor, stabilitatea venitului și istoricul plăților. Înainte să depui altă cerere, verifică obligațiile lunare, datele din Biroul de Credit și condițiile produsului ales.

Limita legală a ratelor nu este o promisiune că vei primi împrumutul. Regulamentul BNR nr. 17/2012 cere creditorului să verifice dacă poți rambursa creditul și îi permite să stabilească ce venituri și ce clienți acceptă. Regula privește și alți creditori care acordă împrumuturi persoanelor fizice, nu doar băncile.

Cum se calculează limita ratelor

Gradul de îndatorare este partea din venitul lunar rămas după taxe care merge către credite. Se adună ratele existente, rata creditului cerut și plățile pentru alte finanțări care trebuie rambursate. Totalul se împarte la venitul net lunar pe care creditorul îl acceptă.

Contează și un card de credit pe care nu îl folosești. Pentru carduri și limitele de credit atașate contului, creditorul pune în calcul cel puțin 3% din plafonul aprobat, potrivit regulilor sale. Limita generală a gradului de îndatorare este de 40% și se aplică de la 1 ianuarie 2019.

La un venit net acceptat de 6.000 de lei pe lună, de exemplu, presupunem că ai rate de 900 de lei, un card cu limită de 10.000 de lei și ceri un credit cu rată de 1.200 de lei. Cardul adaugă cel puțin 300 de lei, adică 3% din 10.000 de lei. Ratele ajung la 900 + 300 + 1.200 = 2.400 de lei; 2.400 împărțit la 6.000 înseamnă 40%. Fără obligația aferentă cardului, aceleași rate ar însemna 35%, dar închiderea lui nu garantează aprobarea creditului.

Chiria și facturile nu sunt adăugate automat la rate în această formulă. Banca poate însă să țină seama de cheltuieli când verifică dacă îți rămân bani pentru plata creditului.

De ce poți fi respins și sub limita de 40%

Banca se uită la venitul actual, la cât de constant a fost și la cheltuielile tale. Un salariu mare, dar variabil, schimbarea recentă a serviciului ori un contract pe durată determinată pot cântări diferit de la un creditor la altul. Un refuz nu înseamnă automat că ai restanțe.

Nu există aceeași vechime minimă la locul de muncă pentru toate băncile. Banca Transilvania indică, pentru un produs de nevoi personale, cel puțin trei luni la angajatorul actual sau șase luni dacă este primul loc de muncă. BRD cere șase luni neîntrerupte pentru produsul său online. Acestea sunt condiții ale produselor respective, nu praguri legale valabile peste tot. Dacă datele despre salariu din evidențele ANAF sunt incomplete, banca poate cere documente care dovedesc venitul.

Cauză posibilă Ce verifici Ce pregătești Prea multe rate Ratele vechi și rata cerută Datele fiecărui credit Card de credit Limita aprobată, nu doar suma folosită Datele cardului Venit neacceptat Ce venit ia banca în calcul Dovezile de venit cerute de bancă Vechime sau venit instabil Cerințele produsului ales Documentele solicitate pentru verificarea venitului Date greșite Raportul de Credit Dovezile care arată eroarea

Actele cerute depind de cauza refuzului și de produs. Creditorul îți poate spune ce documente îi trebuie pentru a verifica un venit; pentru corectarea unei înregistrări la Biroul de Credit, atașezi dovezi care arată greșeala.

Ce poate vedea banca la Biroul de Credit

Raportul poate cuprinde angajatorul, creditele și ratele, restanțele, întârzierile, schimbările făcute la credite și situațiile în care ești codebitor sau garant. Apar și consultările datelor. Biroul de Credit furnizează aceste informații, dar nu aprobă și nu respinge împrumutul.

Scorul FICO este un număr între 300 și 850. Banca îl poate folosi alături de raport, venituri și propriile reguli, dar scorul nu decide singur dacă primești creditul. Nu există un prag FICO la care toate băncile resping cererea.

Ce faci înainte de o nouă cerere

Cere creditorului explicația refuzului. Pentru un credit de consum, dacă decizia s-a bazat pe consultarea unei baze de date, OUG nr. 50/2010 îți dă dreptul să primești imediat și gratuit rezultatul consultării și numele bazei. Pentru un credit imobiliar, OUG nr. 52/2016 cere comunicarea clară a motivelor în toate cazurile; dacă decizia a fost luată automat, informarea se face în cel mult două zile lucrătoare. Adună ratele pe care le plătești și rata noului credit. Include cel puțin 3% din limita fiecărui card de credit sau a fiecărei limite de credit atașate contului. Compară suma cu venitul net acceptat de creditor, nu doar cu salariul pe care îl vezi în contract. Cere gratuit acces la datele tale prin portalul Biroului de Credit, prin creditor sau prin poștă. Cere creditorului și copia raportului folosit la analiză, cu scorul dacă a fost inclus. Biroul de Credit indică un termen de răspuns de o lună de la înregistrarea cererii. Compară înregistrările despre credite, restanțe, angajator, codebitori și garanți cu actele tale. Dacă găsești o eroare, cere corectarea prin portal sau creditorului care a raportat datele și atașează dovezile. Numai cel care le-a înregistrat le poate corecta ori șterge; pe durata verificării, ele pot fi marcate „Date contestate”. Verifică veniturile acceptate și vechimea cerută pentru produsul la care vrei să aplici. O nouă cerere va fi analizată după datele disponibile atunci și după toate condițiile creditorului; achitarea unei restanțe sau închiderea cardului nu înseamnă aprobare automată.

Dacă ai depus o reclamație scrisă privind un credit de consum, păstrează numărul de înregistrare: creditorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile. Pentru o problemă de protecția consumatorului poți sesiza ANPC. Dacă problema privește datele personale, te poți adresa autorității de protecție a datelor după ce ai cerut mai întâi rezolvarea ei celui care le prelucrează.

Întrebări frecvente

Cât poate dura răspunsul la o cerere de credit de consum?

Creditorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la depunerea cererii.

Trebuie să aștept după un refuz ca să depun altă cerere?

Nu există o perioadă legală generală de așteptare. Înainte să aplici din nou, poți verifica motivul refuzului și datele pe care le va folosi creditorul.

Cât timp rămân datele în Biroul de Credit?

Datele despre credit sunt păstrate patru ani de la actualizare. Datele unei persoane căreia nu i s-a acordat creditul sunt păstrate șase luni de la înregistrare.

Poate fi depășită limita generală de 40%?

Pentru primul credit destinat locuinței, limita poate fi 45% dacă nu ai și nu ai avut o locuință. Pentru creditele în valută ale persoanelor care nu au venituri ce le protejează de schimbarea cursului, limitele sunt de 20% sau 25% pentru primul credit de locuință. Există și excepții limitate pentru creditori, dar niciuna nu îți garantează împrumutul.

Ce faci dacă refuzul a fost decis numai de un sistem automat?

Poți cere intervenția unei persoane și poți contesta decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor. Pentru un credit imobiliar, creditorul trebuie să îți spună dacă respingerea a fost decisă astfel.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: reglementările Băncii Naționale a României privind creditarea; ordonanțele privind creditele de consum și imobiliare; Biroul de Credit; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; condițiile publicate de Banca Transilvania și BRD.