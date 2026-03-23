Expertul contabil Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la o situație financiară globală extrem de tensionată, indicând că datoria Statelor Unite a explodat la 39 de trilioane de dolari. Acesta avertizează că pierderile unui viitor colaps ar putea depăși 300 de trilioane de dolari, iar pe plan local, tranzacții precum exit-ul Carrefour și mișcarea Dedeman arată cum investitorii încearcă să evite rolul de „Popa Prostul”.

Datorie de 39 de trilioane de dolari în SUA

Analiza lui Radu Georgescu pornește de la datele macroeconomice din Statele Unite, pe care puțini le urmăresc. „Daca te uiti pe aceste grafice, iti dai seama ca sistemul financiar se prabuseste”, afirmă el. „Partea buna este ca nimeni nu se uita pe ele. Partea si mai buna este ca si mai putini inteleg aceste grafice”.

Expertul explică pe Facebook că dedică două ore în fiecare sâmbătă dimineața analizei rapoartelor financiare pentru a-și proteja familia, firma și clienții. Iar cifrele sunt, pe bune, amețitoare. Potrivit graficelor publicate de FED (Banca Centrala din US), în 2026, datoria SUA a depășit 39 de trilioane de dolari. „Nu este o greseala de scriere. Datoria actuala este de 4 ori mai mare decat criza din 2008 !!!”, subliniază Georgescu.

Mai mult, dobânzile anuale plătite de americani la credite se ridică la peste 1,2 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă 30% din totalul veniturilor bugetare. „Nicio familie, companie sau tara nu poate sa functioneze platind dobanzi in valoare de 30% din venituri. Este doar o perioada de timp pana dai faliment”, concluzionează el.

Pierderi de 300 de trilioane și un nou Popa Prostul

Pentru a șterge aceste datorii imense, cineva trebuie să piardă bani.

Foarte multi bani.

Georgescu speculează că declanșatorul, „acul” necesar, ar putea fi un eveniment geopolitic major. „Este posibil ca acest ac sa fie razboiul din Iran. Este un motiv foarte bun pentru a da vina pentru prabusirea financiara”. Dacă în criza din 2008 s-au pierdut la nivel global aproximativ 50 de trilioane de dolari, acum estimările sunt mult mai sumbre. „Acum se vor pierde mult mai multi bani. Probabil spre 300 trilioane $”.

Banii, explică expertul, se vor evapora din acțiuni, imobiliare, titluri de stat, fonduri de pensii și asigurări. Numai că de data aceasta există o noutate îngrijorătoare: „Probabil de data asta vor intra in hora si depozitele bancare”. În acest joc tensionat, miza este clară: „Acum investitorii incearca sa nu fie Popa Prostul”.

Cazul Carrefour, o fugă din piața românească

Aducând discuția pe piața locală, Radu Georgescu oferă un exemplu concret. „In Romania un caz de Popa Prostul este vanzarea Carrefour”. Tranzacția s-a realizat la o valoare ce reprezintă de 4,8 ori EBITDA, un multiplu considerat extrem de mic.

„Daca stii ce inseamna EBITDA iti dai seama ca asta nu a fost o vanzare normala”, spune el. Interpretarea sa este tranșantă: „A fost de fapt o fuga din piata romaneasca. In mod normal o asemenea afacere se vinde de cel putin 2 ori mai scump”.

Jokerul a ajuns la Dedeman

Dar jocul de-a „Popa Prostul” continuă pe plan local. „Acum jokerul cu Popa Prostul a ajuns la Dedeman”, afirmă Georgescu. El arată că piața de bricolaj a scăzut în România cu aproximativ 20% în 2026, iar vânzările Dedeman au urmat probabil același trend. V-ați gândit ce urmează?

În acest context, Dedeman face o mișcare surprinzătoare: deși a anunțat deja achiziția Carrefour, acum caută finanțare. Retailerul solicită un credit de 400 de milioane de euro de la Banca Transilvania, ceea ce ar reprezenta cea mai mare finanțare acordată vreodată de BT. Georgescu susține că banca se află într-o poziție delicată. „Intr-un fel BT este obligata sa dea acest credit. A fost sustinuta de stat pentru a deveni nr 1 din piata bancara. Acum trebuie sa dea ceva in schimb”.

Miza este uriașă, iar întrebarea finală, adresată de expert direct publicului, rămâne deschisă: „Intrebarea este daca BT va luat acest joker, riscand sa fie Popa Prostul. Tu ce faci sa nu fii Popa Prostul?”