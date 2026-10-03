Producția de gaze din Neptun Deep, programată să înceapă în primul trimestru din 2027, ar putea reduce dependența României de importurile de energie, estimează agenția de rating S&P Global Ratings. Investiția din Marea Neagră este evaluată la aproximativ 4 miliarde de euro, iar beneficiile economice sunt așteptate treptat.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat public-privat de OMV Petrom și Romgaz, fiecare cu o participație de 50%, potrivit Libertatea.ro, care prezintă evaluarea agenției. În scenariul acesteia, România ar putea deveni, din anul începerii exploatării, unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Exporturile de gaze ar susține conturile externe

Raportul leagă exploatarea zăcământului de creșterea exporturilor și de îmbunătățirea balanței comerciale, adică a diferenței dintre exporturi și importuri. „Veniturile suplimentare din exporturile de gaze vor contribui la consolidarea conturilor externe”, se arată în raportul S&P Global Ratings.

Pentru deficitul de cont curent, indicator care cuprinde schimburile de bunuri, servicii și venituri cu exteriorul, agenția estimează următoarea evoluție, exprimată ca pondere în produsul intern brut (PIB):

7,5% din PIB în 2026;

7% din PIB în 2027;

5,9% din PIB în 2029, după o scădere treptată.

„Neptun Deep ar putea deveni un factor important pentru reducerea vulnerabilităților externe ale României”, subliniază agenția în același raport.

Evaluarea vine pe fondul unor presiuni asupra economiei naționale: plățile pentru datoriile externe cresc, în timp ce investițiile străine directe scad. Aceste investiții și fondurile europene vor avea un rol esențial în susținerea finanțării externe a României, apreciază agenția.

Industria și consumatorii interni ar beneficia de gaze suplimentare

Dincolo de veniturile din vânzările peste graniță, S&P anticipează că exploatarea va crește disponibilitatea gazelor pentru consumatorii interni. Proiectul ar putea stimula activitatea industrială și dezvoltarea sectoarelor conexe, efecte pe care agenția le așteaptă pe termen lung.

Evaluarea include și consolidarea securității energetice a României, precum și diversificarea pieței europene de gaze naturale. Prin exploatarea zăcământului, țara ar putea ocupa un loc strategic pe această piață.

În luna iunie, statul și-a exercitat dreptul de preemțiune asupra gazelor din Marea Neagră extrase de OMV Petrom, adică prioritatea la cumpărarea acestora. Prin această intervenție, Guvernul Bolojan a blocat compania energetică MVM.

Agenția avertizează însă că dezechilibrele externe vor rămâne ridicate pe termen scurt. Efectele favorabile ale investiției asupra economiei vor deveni vizibile în timp.

Vineri seară, 2 octombrie, Ministerul de Finanțe a anunțat că Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat ratingul suveran al României, evaluarea capacității statului de a-și onora obligațiile financiare, la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă. România rămâne astfel în categoria țărilor recomandate investițiilor.