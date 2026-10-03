Până la 100 de milioane de barili de motorină și țiței vor fi scoși din rezerve pe parcursul a patru luni, a decis Grupul celor șapte (G7) vineri, 2 octombrie 2026. După anunț, motorina s-a ieftinit pe piața angro din Europa. Cât de mare va fi reducerea la benzinării rămâne însă incert.

Scăderile au ajuns la 4% pe piața europeană angro, unde combustibilul se tranzacționează în cantități mari, potrivit TVR Info. Pentru cumpărătorii care alimentează la pompă, efectul este încă limitat și diferă de la o țară la alta.

Presiunea asupra prețului motorinei este acum descendentă la nivel global. Reducerea prețurilor din benzinării depinde de evoluția petrolului, de activitatea rafinăriilor și de ritmul în care combustibilul din rezerve ajunge efectiv pe piață.

Petrolul a încheiat săptămâna în scădere

Economica.net consemnează următoarele evoluții ale cotațiilor de vineri și ale întregii săptămâni:

Contractele futures pentru Brent, adică acordurile de tranzacționare cu livrare ulterioară, au coborât cu 1,80 dolari, respectiv 1,76%, la 100,50 dolari pe baril. Procentul diferă doar prin rotunjire de scăderea de aproximativ 1,8% relatată de TVR Info.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,02 dolari, echivalentul a 2,18%, până la 90,85 dolari pe baril.

Pe ansamblul săptămânii, declinul a fost de aproximativ 2,84% pentru Brent și de 1,54% pentru WTI.

Propunerea Franței prevedea cantități distincte de motorină și țiței

Emmanuel Macron, președintele Franței, a condus vineri videoconferința liderilor G7. Înaintea acordului, guvernele europene discutaseră propunerea franceză de eliberare a 50 de milioane de barili de motorină din rezervele europene și a 50 de milioane de barili de țiței din partea membrilor Agenției Internaționale pentru Energie, potrivit unor surse citate de Reuters.

Împărțirea acestor cantități era cea propusă de Franța. Potrivit acelorași informații, o parte din motorina europeană ar urma să ajungă pe piață în decurs de 20 de zile.

„Europa tocmai a acceptat să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale importante de motorină”, a scris Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), pe Truth Social.

Președintele american a renunțat la ideea opririi exporturilor de motorină către Europa. Anterior, amenințase cu această măsură dacă țările europene cu rezerve mari de combustibil nu puneau pe piață cantități importante. El a declarat că Statele Unite vor contribui, la rândul lor, la acest demers.

Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group, a apreciat că Europa ar fi una dintre regiunile cele mai afectate de o eventuală interdicție americană asupra exporturilor de motorină.

Rafinăriile limitează oferta de combustibili

Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, consideră că principala problemă a pieței energetice este oferta de produse rafinate, adică a combustibililor obținuți prin prelucrarea țițeiului. Capacitatea și producția mai reduse ale rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia limitează această ofertă, deși fluxurile de țiței din Orientul Mijlociu se redresează.

Joi, înainte de acord, prețul petrolului urcase după o relatare Reuters: rafinăriile chineze opriseră exporturile de produse petroliere pentru luna octombrie, ca să protejeze stocurile interne. La creșterea cotațiilor au contribuit și informațiile că SUA intenționează să trimită în Orientul Mijlociu un al treilea portavion și un efectiv suplimentar de până la 10.000 de militari.

În evaluarea Barclays, revenirea fluxurilor de țiței din regiune nu oprește reducerea stocurilor, iar situația de pe piața livrărilor efective ține în continuare prețurile sus. Banca a urcat cu 20 de dolari estimarea pentru Brent în trimestrul al patrulea, până la 115 dolari pe baril. Pentru întregul an 2026, și-a ridicat prognoza la 100 de dolari pe baril.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat vineri că forțele ucrainene au atacat, în precedentele 24 de ore, instalații petroliere din regiunile ruse Samara și Volgograd.

Organizarea eliberării rezervelor revine Agenției Internaționale pentru Energie. Potrivit anunțului lui Macron, instituția urmează să se reunească în orele sau zilele de după decizie pentru a coordona operațiunea.