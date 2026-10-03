Standard & Poor’s (S&P) a confirmat vineri seară, 2 octombrie 2026, ratingul suveran al României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Calificativul, care evaluează capacitatea statului de a-și plăti datoriile, păstrează țara pe cea mai joasă treaptă a categoriei recomandate pentru investiții.
Agenția a justificat evitarea retrogradării prin adoptarea rapidă a legislației care a permis reluarea plăților din fonduri, potrivit Maszol.
Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, 3 octombrie, pe Facebook, că rezultatele economice și respectarea angajamentelor bugetare au contribuit la menținerea calificativului. El a susținut că, în evaluarea S&P, guvernul interimar a reușit să păstreze traiectoria bugetară în timpul blocajului politic, alocând investițiilor 8,5% din produsul intern brut (PIB).
Plățile de dobânzi au crescut în timp ce deficitul s-a redus
România a achitat dobânzi de 42 de miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, a avertizat premierul. Acesta a subliniat că povara datoriei publice a continuat să crească.
Bolojan a prezentat și evoluțiile înregistrate la deficit, investiții și cheltuielile cu personalul:
- Deficitul bugetar s-a redus cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul precedent.
- Investițiile publice au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu 25 de miliarde de lei peste nivelul aceleiași perioade din anul anterior.
- Cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni.
Bolojan invocă fondurile europene și avertizează asupra blocajului politic
Potrivit premierului interimar, România a atras peste 90% din granturile, adică finanțările nerambursabile, și peste 95% din împrumuturile aferente fondurilor europene de redresare.
El a susținut că adoptarea legii salarizării angajaților din sectorul public ar fi permis atragerea a încă 770 de milioane de lei. Bolojan a acuzat PSD că a împiedicat aprobarea legii și că a provocat în mod iresponsabil criza politică.
Premierul a avertizat că prelungirea blocajului poate afecta încrederea investitorilor și poate anula rezultatele corecțiilor bugetare de până acum. El a invocat și avertismentul din evaluarea Standard & Poor’s, potrivit căruia: „compromisurile politice încheiate în ultimul moment, dezavantajoase din punct de vedere economic, ar putea pune în pericol reducerea dezechilibrelor bugetare și externe”.
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat sâmbătă pe Facebook că menținerea ratingului arată că țara rămâne un partener de investiții de încredere, fără ca aceasta să justifice relaxarea disciplinei financiare. El a atribuit semnele de stabilitate ale economiei efortului întregii societăți și disciplinei financiare.
Șeful statului a cerut responsabilitate dincolo de interesele politice și prioritate pentru stabilitatea economică și dezvoltare. Bolojan a solicitat formarea cât mai rapidă a unui guvern stabil, care să continue redresarea finanțelor publice și actuala direcție a politicii economice.
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