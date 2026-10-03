Standard & Poor’s (S&P) a confirmat vineri seară, 2 octombrie 2026, ratingul suveran al României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Calificativul, care evaluează capacitatea statului de a-și plăti datoriile, păstrează țara pe cea mai joasă treaptă a categoriei recomandate pentru investiții.

Agenția a justificat evitarea retrogradării prin adoptarea rapidă a legislației care a permis reluarea plăților din fonduri, potrivit Maszol.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, 3 octombrie, pe Facebook, că rezultatele economice și respectarea angajamentelor bugetare au contribuit la menținerea calificativului. El a susținut că, în evaluarea S&P, guvernul interimar a reușit să păstreze traiectoria bugetară în timpul blocajului politic, alocând investițiilor 8,5% din produsul intern brut (PIB).

Plățile de dobânzi au crescut în timp ce deficitul s-a redus

România a achitat dobânzi de 42 de miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, a avertizat premierul. Acesta a subliniat că povara datoriei publice a continuat să crească.

Bolojan a prezentat și evoluțiile înregistrate la deficit, investiții și cheltuielile cu personalul:

Deficitul bugetar s-a redus cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul precedent.

Investițiile publice au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu 25 de miliarde de lei peste nivelul aceleiași perioade din anul anterior.

Cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni.

Bolojan invocă fondurile europene și avertizează asupra blocajului politic

Potrivit premierului interimar, România a atras peste 90% din granturile, adică finanțările nerambursabile, și peste 95% din împrumuturile aferente fondurilor europene de redresare.

El a susținut că adoptarea legii salarizării angajaților din sectorul public ar fi permis atragerea a încă 770 de milioane de lei. Bolojan a acuzat PSD că a împiedicat aprobarea legii și că a provocat în mod iresponsabil criza politică.

Premierul a avertizat că prelungirea blocajului poate afecta încrederea investitorilor și poate anula rezultatele corecțiilor bugetare de până acum. El a invocat și avertismentul din evaluarea Standard & Poor’s, potrivit căruia: „compromisurile politice încheiate în ultimul moment, dezavantajoase din punct de vedere economic, ar putea pune în pericol reducerea dezechilibrelor bugetare și externe”.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat sâmbătă pe Facebook că menținerea ratingului arată că țara rămâne un partener de investiții de încredere, fără ca aceasta să justifice relaxarea disciplinei financiare. El a atribuit semnele de stabilitate ale economiei efortului întregii societăți și disciplinei financiare.

Șeful statului a cerut responsabilitate dincolo de interesele politice și prioritate pentru stabilitatea economică și dezvoltare. Bolojan a solicitat formarea cât mai rapidă a unui guvern stabil, care să continue redresarea finanțelor publice și actuala direcție a politicii economice.