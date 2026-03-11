Rafinăria Petrotel Lukoil se redeschide cu acordul SUA și crește capacitatea cu 21%

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, închisă din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, este pregătită să fie repornită. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a primit un acord informal din partea oficialilor americani pentru reluarea operațiunilor, o mișcare ce ar spori considerabil independența energetică a României.

Potrivit Digi24, reoperaționalizarea rafinăriei va crește capacitatea de rafinare a țării cu 21% și va asigura aproximativ o cincime din necesarul de combustibil de pe piața internă. Anunțul vine în contextul în care România a accelerat importurile de țiței și se confruntă cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din ultimele decenii.

Acord informal de la Washington

Ministrul Bogdan Ivan a explicat că subiectul a fost discutat în ședința CSAT și că au existat deja discuții preliminare cu partenerii americani. Decizia finală depinde de un aviz oficial din partea Office of Foreign Assets Control (OFAC) din Statele Unite.

„Am vorbit (în şedinţa CSAT – n.r.) despre modul în care (…) din punct de vedere al acţiunilor noastre, care ţin de Ministerul Energiei, putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este îngheţată din punct de vedere al sancţiunilor din partea SUA. Am avut discuţii informale cu cei din SUA şi mi-au spus: ok, suntem de acord ca să începeţi operaţiunile acolo de a vă creşte capacitatea de rafinare cu 21%, am redeschis noile rute comerciale, am avut discuţii cu giganţi americani în materie de trading şi de producţie de motorină şi astăzi pot să spun că suntem pregătiţi să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii şi astfel să ne creştem cât mai mult independenţa energetică, şi anume producţia directă pe care putem să o avem”, a declarat Bogdan Ivan.

Noi rute de aprovizionare și prețuri plafonate la gaze

Demersurile pentru repornirea rafinăriei fac parte dintr-o strategie mai amplă de a securiza resursele energetice ale țării. Ministrul a subliniat că s-au luat măsuri pentru a asigura stocuri suficiente de petrol, benzină și motorină, dar și pentru a diversifica sursele de aprovizionare, astfel încât să nu depindă de Orientul Mijlociu.

„Am extins foarte mult acordul cu Kazahstan, cu Azerbaidjan, de unde ne vin principalele produse petroliere şi ţiţeiul care urmează să fie rafinat în rafinăriile din România, pe de o parte. Pe de altă parte, am vorbit despre gaze naturale şi faptul că astăzi România este prima ţară din Uniunea Europeană care ia o decizie de a plafona preţul şi timp de un an de zile avem blocate cantităţile de gaze pentru populaţie şi atunci avem stabilizată această ecuaţie extrem de importantă”, a adăugat Bogdan Ivan.

Măsuri în contextul scumpirii carburanților

Discuțiile din coaliția de guvernare au vizat mai multe scenarii pentru a contracara evoluția prețurilor la pompă. În România, creșterea medie a fost de aproximativ 7%, echivalentul a 60 de bani, în timp ce în Germania majorarea a atins 18%, iar în Spania sau Italia a depășit 20%.

Pe lângă planul de repunere în funcțiune a rafinăriei Petrotel Lukoil, autoritățile au luat și alte măsuri. La rafinăria Petromidia din județul Constanța a fost amânată o revizie tehnică, iar rafinăria Petrobrazi funcționează deja la capacitate maximă pentru a livra o cantitate cât mai mare de carburant pe piața internă.