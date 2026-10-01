Locuințele noi cumpărate de persoane fizice sunt taxate, începând cu 1 octombrie 2026, cu TVA de 21% dacă nu intră într-o altă excepție legală. Perioada tranzitorie în care anumite tranzacții puteau fi încheiate cu TVA de 9% a expirat la 30 septembrie. Pentru o locuință de 600.000 de lei fără TVA, schimbarea poate adăuga 72.000 de lei la suma achitată de cumpărător.

Informațiile au fost relatate de B1TV.ro. Diferența depinde de valoarea netă a locuinței și de modul în care este stabilit prețul în contract. Cota standard de 21% a fost introdusă în România la 1 august 2025, însă regimul tranzitoriu a permis finalizarea unor achiziții cu TVA de 9% până la 30 septembrie 2026 inclusiv.

La o locuință de 600.000 de lei, diferența de taxă este de 72.000 de lei

Trecerea de la TVA de 9% la TVA de 21% înseamnă 12 puncte procentuale în plus aplicate prețului net. La trei valori ale locuinței, diferențele sunt:

36.000 de lei pentru o locuință de 300.000 de lei fără TVA;

pentru locuința de 450.000 de lei fără TVA, suma este de 54.000 de lei;

pentru locuința de 600.000 de lei fără TVA, suma este de 72.000 de lei.

În ultimul caz, totalul crește de la 654.000 de lei, cu TVA de 9%, la 726.000 de lei, cu TVA de 21%, dacă prețul contractual este exprimat fără TVA, iar taxa se adaugă separat.

În antecontractele care prevăd o sumă netă la care se adaugă „TVA conform legislației în vigoare”, creșterea taxei se poate transfera cumpărătorului. Dacă documentul stabilește un preț final cu TVA inclus, suportarea diferenței depinde de formularea clauzelor contractuale.

Cota de 9% se aplica doar cumpărătorilor care îndeplineau condițiile legale

Legea nr. 161/2026 a prelungit de la 31 iulie până la 30 septembrie 2026 termenul pentru folosirea cotei de 9%. Facilitatea nu se aplica tuturor locuințelor, ci persoanelor fizice și tranzacțiilor care respectau mai multe condiții:

suprafața utilă a locuinței nu depășea 120 de metri pătrați, iar valoarea fără TVA era de cel mult 600.000 de lei;

cumpărătorul încheiase înainte de 1 august 2025 un act juridic pentru plata în avans;

persoana nu cumpărase o altă locuință cu TVA redus începând cu 1 ianuarie 2023;

în cazul unor antecontracte semnate între 3 și 31 iulie 2025, cumpărătorul avea obligația să demonstreze achitarea, până la 31 iulie 2025, a unui avans de cel puțin 20% din valoarea locuinței fără TVA.

După 30 septembrie 2026, facilitatea nu mai poate fi folosită pentru livrările de locuințe obișnuite către persoane fizice. Codul fiscal păstrează o cotă de TVA de 11% pentru anumite clădiri încadrate în politica socială, inclusiv cele destinate căminelor de bătrâni, caselor de copii și unor centre de recuperare. Această cotă nu se aplică regimului destinat cumpărătorilor obișnuiți de apartamente sau case.

Termenul pentru TVA de 9% a fost prelungit după atacul asupra sistemelor ANCPI

Termenul inițial pentru finalizarea tranzacțiilor cu TVA de 9% era 31 iulie 2026. El a fost prelungit cu două luni după atacul cibernetic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv infrastructura folosită pentru operațiunile de cadastru și carte funciară.

Potrivit unei analize citate de B1TV.ro, au fost amânate peste 5.000 de tranzacții cu locuințe finanțate prin credite ipotecare, a căror valoare a depășit, în total, un miliard de euro. Parlamentul a prelungit perioada tranzitorie până la 30 septembrie.

Schimbarea fiscală intervine după ce prețurile locuințelor din România au crescut cu 7,8% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea a fost peste media Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat citate de B1TV.ro.