Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici din afara UE, cel târziu din 1 noiembrie 2026

Coletele mici comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv cele de pe platformele Temu și Shein, vor fi taxate cu o taxă de procesare cel târziu de la 1 noiembrie 2026. Măsura face parte din reforma aprobată de Consiliul Uniunii Europene, potrivit Playtech. Cumpărătorii români vor plăti această sumă în plus față de taxa vamală temporară, deci costul unei comenzi va include două taxe distincte.

Regula vizează vânzările la distanță de produse expediate din afara Uniunii. Pentru utilizatorii celor două platforme, criteriul de aplicare este originea transportului: pachetele trimise către clienții europeni din state non-UE.

Conținutul coletului determină calculul taxei vamale

De la 1 iulie 2026, pachetele cu o valoare sub 150 de euro care intră în Uniune primesc o taxă vamală temporară de 3 euro. Această sumă se aplică în funcție de categoriile de mărfuri din pachet, identificate prin clasificarea tarifară utilizată la calculul taxelor.

Numărul obiectelor cumpărate și cel al categoriilor tarifare sunt elemente diferite în calculul sumei de plată. Mai multe produse care fac parte din aceeași categorie nu înseamnă multiplicarea taxei pentru fiecare obiect în parte.

Un pachet care conține mărfuri din trei categorii arată cum se adună datoria vamală:

Două jucării sunt incluse într-o singură categorie de produse.

O haină de lână face parte dintr-o categorie separată.

Trei sticle de șampon sunt grupate în a treia categorie.

Taxa vamală pentru această combinație este de 9 euro. Calculul se bazează pe cele trei încadrări tarifare, fiecare fiind taxată separat, indiferent de numărul total de obiecte din colet.

O comandă de 40 de euro poate genera 6 euro taxă vamală

Dacă un cumpărător din România comandă produse de 40 de euro expediate din China, iar mărfurile fac parte din două categorii tarifare diferite, taxa vamală temporară este de 6 euro.

Peste această sumă se va adăuga taxa de procesare când măsura va intra în vigoare. Costul final al comenzii este influențat de încadrarea produselor și de cuantumul noii taxe. Cele două obligații cumulate pot reduce diferența de preț care făcea atractive cumpărăturile din afara Uniunii.

Platformele preiau responsabilitatea pentru formalități și taxe

Noul Cod vamal al Uniunii consideră platformele de comerț electronic din afara UE drept importatori ai mărfurilor vândute consumatorilor europeni. Statutul le obligă să gestioneze formalitățile vamale și taxele, fără să lase întreaga responsabilitate pe seama cumpărătorului.

Sistemul este gândit să ofere mai multă predictibilitate asupra cheltuielilor și să evite situațiile în care apar costuri vamale neprevăzute după finalizarea achiziției.

Taxa de procesare finanțează verificările vamale

Consiliul UE a aprobat reforma la 3 septembrie 2026. Introducerea taxei este necesară pentru a acoperi o parte din costurile autorităților vamale care verifică volumele mari de colete mici din comerțul electronic.

În 2025, cele aproximativ 2.200 de birouri vamale din Uniune au procesat în jur de 6 miliarde de astfel de pachete. Peste 90% au provenit din China. Volumul uriaș de transporturi face dificilă verificarea produselor și crește cheltuielile statelor membre.

Comisia Europeană urmează să stabilească valoarea exactă a taxei de procesare.