Încasările suplimentare la buget din scumpirea carburanților nu vin din accize, ci din Taxa pe Valoarea Adăugată, a explicat Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului. Suma estimată se ridică la 3-4 miliarde de lei, bani care ar putea finanța o viitoare schemă de sprijin pentru populație și companii. La prima vedere, pare contraintuitiv, numai că lucrurile stau puțin diferit.

Acciza e fixă, plusul vine din TVA

Confuzia din spațiul public legată de profitul statului din prețurile mari la pompă a fost clarificată. „Cred că ar trebui să explicăm un pic lucrurile, pentru că am văzut că sunt niște confuzii în spațiul public. Din acciză, statul nu câștigă nici mai mult, nici mai puțin bani din creșterea prețului petrolului, pentru că acciza este determinată pe cantitate, nu pe valoare”, a declarat Ionuț Dumitru. acciza se aplică la litru, nu la prețul final.

Ba chiar, încasările din accize ar putea scădea. „Deși avem o cerere relativ inelastică la aceste produse, consumul probabil va scădea ușor, ceea ce înseamnă că, de fapt, din acciză, statul cel mai probabil va câștiga ceva mai puțin”, a adăugat el.

Iar veniturile suplimentare vin, în schimb, din TVA, care se aplică procentual la preț. „Dacă valoarea fără TVA crește, clar că avem și un TVA mai ridicat”, a spus Dumitru. La o primă evaluare, ar putea fi vorba de „un plus de 3-4 miliarde de lei”.

Incertitudine și scheme de sprijin

Dar cât de siguri sunt acești bani? Ei bine, nivelul încasărilor este incert și depinde direct de evoluția pieței internaționale. „Nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Noi discutăm de un șoc care s-a întâmplat într-un interval relativ scurt de timp. Dacă prețul petrolului se stabilizează la un nivel mai jos decât îl avem astăzi, probabil că încasările suplimentare din TVA pe un an întreg vor fi important mai mici”, a subliniat consilierul premierului.

Acești bani din TVA ar urma să fie sursa principală pentru orice mecanism de sprijin, dar nu există încă o variantă finală. Orice intervenție trebuie să respecte câteva condiții esențiale:

să nu existe întreruperi în lanțurile de aprovizionare;

măsurile să fie suportate de buget;

să aibă efect în prețurile la pompă.

„Sursa principală de finanțare a unor astfel de scheme trebuie să țină cont de constrângerile bugetare și, probabil, va fi acest TVA în plus care se va încasa din creșterea prețului petrolului. Dar nu știm cât va fi el”, a precizat Dumitru. În plus, impactul șocului ar trebui împărțit. „Cred că este necesară o partajare a costurilor și cu cei din domeniu și, nu în ultimul rând, și cu consumatorul final. Este un șoc foarte mare pe care îl vedem cu toții”, a adăugat acesta.

Plafonarea prețurilor, un risc de penurie

În ceea ce privește plafonarea marjelor comerciale (o măsură vehiculată intens), Ionuț Dumitru se declară ferm împotrivă. Motivul e simplu și periculos.

„Eu, personal, aș fi împotriva unei astfel de măsuri, pentru că atunci când plafonezi prețuri, în general, te poți aștepta la penurie.”

Realitatea a dovedit-o.

Cât despre o eventuală reducere a accizelor, răspunsul a fost evaziv. „Nu știu dacă putem discuta de asta. Nu aș vrea să speculez în momentul de față”, a spus Dumitru.

Bugetul, o frână în calea intervenției

De ce atâta prudență din partea autorităților? Spațiul fiscal al României este extrem de limitat, ceea ce reduce drastic capacitatea de reacție a statului. „Ne-am dorit cu toții ca statul să poată interveni mai mult, dar bugetul pe care îl avem la dispoziție are niște constrângeri foarte mari. Deficitele din anii anteriori ne lasă dezarmați în fața unor astfel de șocuri”, a explicat consilierul.

totusi, un risc imediat de raționalizare a carburanților nu este luat în calcul. „România are resurse proprii și capacități de stocare și cred că, dacă avem decizii raționale care să nu blocheze piața, putem asigura fluiditatea aprovizionării”, a încheiat Ionuț Dumitru.