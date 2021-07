Gala I Success Awards a strălucit pe covorul roşu de la Cannes

A doua ediție internațională a Galei I Success Awards și-a anunțat câștigătorii în cadrul unui eveniment plin de glamour, vineri seară, la Villa Forbes Cannes

Oameni de succes din toată lumea au făcut schimb de experiență într-un cadru de networking exclusivist.

Fashion TV a declarat I Success Awards – Cannes Edition cel mai reușit eveniment din timpul Festivalului de Film de la Cannes, producătorul evenimentului Eduard Irimia primind premiul Black Diamond FashionTV.

CANNES – 11 iulie 2021. După succesul impresionant repurtat în luna mai în Dubai, I Success Awards Gala a strălucitpe covorul roşu la Cannes. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Forbes Franţa, SuperFilm Studios şi Fashion TV Global. Evenimentul a fost produs de către Eduard Irimia, producător international, CEO al SuperFilm Studios şi preşedinte al juriului I Success.

„După 9 ani de evenimente în România, anul acesta ne-am extins pe plan internațional cu scopul declarat de a face din această gală un eveniment de referință la nivel global. Vrem și, iată, reușim să promovăm oameni de succes din toată lumea pentru inovația adusă în business și să le oferim experiențe inedite într-un cadru de networking exclusivist”, au declarat Oana Irimia și Flavia Covaciu, fondatoarele brandului I Success.

În cadrul evenimentului din 9 iulie 2021, găzduit de impresionanta Vilă Forbes din Cannes, au fost recompensați pentru meritele lor oameni de afaceri importanţi din Emiratele Arabe, Rusia, Franţa, Anglia, Germania, Italia, Spania, Suedia şi România, antreprenori care au adus inovație în business, staruri internaționale care și-au câștigat rolul de lideri ai unor generații întregi, influenceri urmăriți de milioane de admiratori şi artiști de talie mondială.

Evenimentul, desfășurat în timpul Festivalului de Film de la Cannes, a fost înnobilat de prezența mai multor vedete internationale, influenceri şi oameni de afaceri importanţi printre care şi fondatorul Fashion TV Global, Michel Adam, Nir Gess, Andrei Ureche, Igor Botnari, Cristian Voiades, creatorul de modă Cătălin Botezatu, celebra Hofit Golan, Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan.

În cadrul galei nu au lipsit momente artistice spectaculoase, atmosfera fiind întreţinută de către Chico Bouchikchi, fondatorul trupei Gipsy Kings, alături de bandul său,‘’Chico and The Gypsies’’. Gala a fost prezentată de către Vincent De Paul şi Susan Beischel. Alături de artiștii internaționali a performat și Ciska, artista din România care a întreținut atmosfera și a realizat interviurile de covor roșu pentru I Success TV.

În cadrul Galei de la Cannes, designerul Cătălin Botezatu a impresionat cu o prezentare de modă a colecției Animal Instinct, inspirată din naturalețea și libertatea animalelor sălbatice.

CÂŞTIGĂTORII GALEI I SUCCESS AWARDS – CANNES EDITION, 9 IULIE 2021

Nir Gess și Eisenhower Mkaka: Premiul ,,Best Humanitarian Campaign”

Gianluca Mech: Premiul ,,Ingenious Leader” –

Ovidiu Toma: Premiul ,,The Most Visionary Entrepreneur” – CryptoData

Zazoon: Premiul ,,The Most Innovative Governance, Risk and Compliance software in 2021”

Michel Adam : Premiul ,,Best Inspirational Leader” – Fashion TV Global

Igor Botnari: Premiul ,,Best Trading Platform” – ProfixOne Capital

Andrei Ureche: Premiul ,,Best NFT in Social Media” – TOKHIT

Rochester Insurance: Premiul ,,Best Reinsurance Company”

Cristian Voaideș: Premiul ,,Best Investment Fund” – Welthee

Elena Vlădescu: Premiul ,,Best Finance Adviser”

Clara Rotescu: Premiul ,,Excellence in Fashion”

Hofit Golan: Premiul ,,Most Inspiring Influencer 2021”

Traser Gold: Premiul ,,Best Jewelry Masterpiece”

Carmen Barcan: Premiul ,,Best Slimming & Beauty Concept”

Cătălin Botezatu: Premiul ,,The Most Inspirational Personality in Fashion Industry”

Sonia Burtic : Premiul ,,Best nutritionist” – Son Slim

Superica Capital: Premiul ,,New Venture Capitalist of the Year”

Chico Bouchikchi: Premiul ,,Lifetime Achievement”

Cesur Durak: Premiul ,,Best Detox Specialist & Medical Tourism Consultant”

ReVolt: Premiul ,,The Most Environmentally – Friendly Supplier of Recycled Car Batteries

Ioana Călin: Premiul ,,Best Bridal Brand” – L’Atelier Ioana Călin

Ioana Cristescu: Premiul ,,Excellence in Management & Training” – Ioana Cristescu Nail Shop & Academy

Cyril Benzaquen: Premiul ,,Leadership in Sport”

La French Vodka: Premiul ,,The Fastest Growing Brand”

Alina Ceușan: Premiul ,,Best Lifestyle Influencer”

Carmen Grebenișan: Premiul ,,Best Digital Content Creator”

Esther Abrami: Premiul ,,Best Influential Star”

Laurence Jenkell: Premiul ,,Best Artist Masterpiece”

Alina Roxana: Premiul ,,Best Lifestyle TV Host”

Mădălina Brîndușescu : Premiul ,,Excellence in beauty” – Beauty Art Aesthetics

Ionuț Costache: Premiul ,,Best Start-up Company” – A&R Euro Top Invest

URMĂTOAREA EDIŢIE INTERNAŢIONALĂ A GALEI I SUCCESS AWARDS VA AVEA LOC ÎN TOAMNA ACESTUI AN, LA BURJ AL-ARAB DUBAI.

POVESTEA I SUCCESS – DE LA DEBUTUL ÎN ROMÂNIA, LA EXPANSIUNEA GLOBALĂ

Gala I Success Awards este creația antreprenoarelor Oana Irimia și Flavia Covaciu. Evenimentul își propune să promoveze și să recompenseze excelența în business şi să aducă în faţă oameni de pe toate continentele care excelează în domeniile lor de activitate devenind adevăraţi lideri şi surse de inspiraţie pentru cei din jur.

Printre starurile internaționale care au fost recompensate pentru performanțele lor se numără Bai Ling, Kristanna Loken, Erika Eleniak, Florian Munteanu, Jeremy Jackson, Tolgahan Saysman, Costas Mandylor, Anthony Hickox și Paul Logan.

După mai bine de 8 ani de promovare a personalităților de excepție din România în cadrul galei, evenimentul s-a extins la nivel internațional, oferindu-le oamenilor de succes din toată lumea șansa de a deveni cunoscuți pe plan mondial.

Saltul global al I Success Awards Gala este abia la început. Oana Irimia și Flavia Covaciu vor duce poveștile de succes ale celor care excelează în business pe toate continentele şi vor crea din fiecare eveniment o experienţă. Următoarele ediții ale I Success Awards vor fi găzduite de Dubai, Londra, Paris, Los Angeles, New York, Miami, Moscova și Tokyo.