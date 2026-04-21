Tranzacția a fost finalizată. România a preluat oficial operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova, compania ICS Danube Logistics, prin intermediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, care a descris mișcarea drept o investiție strategică majoră.

O investiție cu miză europeană

La prima vedere, pare doar o simplă achiziție. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Ministrul Ciprian Șerban a explicat că preluarea este esențială în contextul competiției acerbe dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre, dar și cu cele din Uniunea Europeană. România își extinde influența și își consolidează poziția de lider de piață în Europa Centrală și de Sud-Est.

Dar de ce este acest port atât de important acum? V-ați gândit la reconstrucția Ucrainei?

„Mă bucur că am reușit să finalizăm tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană. Achiziția portului Giurgiulești este necesară, luând în considerare concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei, precum și trasarea noilor rute de transport în contextul actual regional. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei”, a scris ministrul pe Facebook.

Implicare de la cel mai înalt nivel

Această tranzacție nu s-a întâmplat peste noapte. E drept că negocierile au fost discrete, dar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat direct de la bun început. Ciprian Șerban a ținut să precizeze că instituția pe care o conduce a jucat un rol activ în succesul operațiunii.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat, încă de la început, în derularea spre succes a acestei tranzacții, furnizând analize riguroase, evaluări de risc actualizate și o viziune clară asupra impactului pe termen lung”, a mai scris Ciprian Șerban.

Ce urmează. Autostradă și investiții masive

Odată cu preluarea, România își asumă și angajamente ferme. Hai să vedem ce înseamnă asta, pe bune. Planurile includ investiții importante pe termen lung pentru a crește capacitatea portului (care, să fim serioși, are un potențial uriaș) și pentru a-i spori importanța strategică în zonă.

Iar planurile nu se opresc aici. Se vorbește despre integrarea completă a portului în rețelele de transport europene, inclusiv prin proiecte de infrastructură externă. Unul dintre ele ar putea fi construirea unei autostrăzi sau a unui drum expres de la Galați la Giurgiulești.

„Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă. Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a conchis ministrul.