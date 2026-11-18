Românii angajați în Germania nu primesc automat o primă de Crăciun în 2026. Dreptul depinde de contractul de muncă, de contractul colectiv sau de o practică a firmei, iar 52% dintre angajații care au răspuns unui sondaj al institutului german WSI au spus că primesc această plată.

Angajatul poate verifica mai întâi contractul individual, apoi contractul colectiv care i se aplică. Suma de 5.366 de euro prezentată de WSI nu este o primă pentru toți salariații: privește o anumită grupă din industria tipografică și include și banii de concediu.

Sondajul WSI a adunat răspunsurile a 36.026 de angajați cu peste un an de experiență, între 1 noiembrie 2025 și 31 octombrie 2026. WSI precizează că rezultatele nu reprezintă statistic toți angajații din Germania.

Contractul arată cine poate primi prima de Crăciun

Prima poate fi datorată dacă apare în contractul individual, într-un contract colectiv aplicabil sau dacă firma a plătit-o în mod constant, astfel încât plata a devenit o practică. În sondajul WSI, 78% dintre angajații acoperiți de contracte colective primesc prima, față de 42% dintre cei fără un asemenea contract.

Un contract colectiv stabilește reguli pentru un grup de angajați, nu pentru oricine lucrează în aceeași industrie. Ministerul german al Muncii arată că trebuie verificat dacă acel contract acoperă regiunea, activitatea și categoria angajatului, precum și dacă părțile sunt legate de el sau dacă a fost declarat obligatoriu pentru toți cei vizați. Angajatorul căruia i se aplică un contract colectiv trebuie să îl pună la dispoziție la locul de muncă.

Diferența dintre firme s-a mărit în timp. Potrivit datelor institutului german IAB citate de WSI, 49% dintre angajați lucrau în 2025 în firme care aplicau contracte colective, față de 68% în 2000.

Cei 5.366 de euro nu sunt doar prima de Crăciun

În industria tipografică din Schleswig-Holstein și Hamburg, WSI indică 5.366 de euro pentru angajații din grupa medie de salarizare. Acolo, prima de Crăciun și plata pentru concediu au fost reunite într-o singură sumă anuală, datorată la sfârșitul anului.

Tabelul WSI pentru 2026 arată următoarele valori pentru grupa medie, la ultima treaptă de salarizare. Sunt sume prevăzute de contractele colective din zonele indicate, nu bani promiși fiecărui angajat din acele domenii.

Industrie Regiune Plată, euro Tipografie Schleswig-Holstein și Hamburg 5.366 Chimie Nordrhein 4.235 Energie Renania de Nord-Westfalia 4.231 Dulciuri Baden-Württemberg 4.013 Administrație locală Germania 3.216

Aceste valori nu arată cât intră în cont după taxe. WSI nu le marchează pe toate drept sume brute sau nete.

Data plății depinde de domeniul în care lucrează angajatul

Nu există o zi de plată valabilă pentru toate firmele. În industria tipografică menționată de WSI, suma anuală este datorată la sfârșitul anului. Sindicatul IG Metall arată că, în metalurgie și electrotehnică, prima de Crăciun se plătește de regulă la sfârșitul lui noiembrie și poate ajunge la 55% din salariul lunar, în funcție de vechimea în firmă.

În același domeniu există și o altă plată, numită T-ZUG B, acordată separat în februarie 2026. IG Metall indică pentru aceasta o vechime de cel puțin șase luni; condiția nu este o regulă unică pentru primele de Crăciun din toate industriile.

În unele statistici oficiale apare o pondere de peste 85% a angajaților care primesc plăți de sfârșit de an. WSI explică diferența față de sondajul său: acesta întreabă angajații dacă primesc prima de Crăciun, pe când statistica oficială pornește de la contracte colective și include plățile speciale făcute în noiembrie sau decembrie.