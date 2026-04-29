Președintele american Donald Trump a lansat un atac direct și virulent la adresa cancelarului german, Friedrich Merz, pe platforma sa de socializare Truth Social. Reacția vine după ce liderul de la Berlin a criticat dur strategia Washingtonului în privința Iranului, afirmând că Teheranul „umilește” Statele Unite.

Acuzații directe de la Washington

Donald Trump nu a ezitat să îl critice pe Merz, susținând că acesta nu înțelege miza conflictului. Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, a scris Trump pe rețeaua sa. Mai mult, reacția sa a fost tranșantă, acuzându-l pe oficialul german, în termeni generali, că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu dosarul iranian.

Criticile cancelarului german

Dar de unde a pornit totul? Comentariile lui Friedrich Merz au fost făcute luni, în timpul unei vizite la o școală din vestul Germaniei. Aici, cancelarul a afirmat fără echivoc că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului. Iar argumentația sa a continuat pe o linie logică, bazată pe experiențe strategice anterioare. „Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi”, a continuat el. „Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat acesta (o referință la retragerile militare considerate de mulți analiști drept haotice).

Potrivit informațiilor publicate de Observatornews, Merz a calificat întreaga abordare americană drept cel puțin imprudentă: „Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită”. O astfel de disonanță între liderii celor mai puternice state NATO ridică semne de întrebare legitime și pentru România. Până la urmă, orice fisură în coerența alianței, mai ales pe fondul unei retorici izolaționiste venite de la Washington, se poate traduce într-o presiune suplimentară pe flancul estic și, implicit, asupra bugetului apărării de la București.

O națiune umilită de Teheran

Cancelarul german a mers și mai departe cu analiza sa. El a subliniat că nu vede „ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii clar negociază foarte abil – sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

lucrurile stau destul de prost Berlinului.

Merz a concluzionat cu o remarcă dură la adresa regimului de la Teheran, dar și cu o critică indirectă la adresa politicii externe americane, care permite o astfel de situație. Liderul german a declarat că „o întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare”.