China cere SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri HBM în negocierile pentru un nou acord comercial

China solicită Statelor Unite să relaxeze restricțiile privind exportul de cipuri de memorie cu lățime de bandă înaltă (HBM), vitale pentru inteligența artificială. Cererea face parte din tratativele comerciale în curs înainte de un posibil summit între președinții Trump și Xi — un pas semnificativ în disputa tehnologică și diplomatică dintre cele două superputeri.

Context și semnificație

De ce HBM e atât de important?

Aceste cipuri sunt esențiale pentru performanța AI, fiind folosite alături de procesoare grafice – în special cele de la Nvidia – pentru sarcini de procesare intensă.

Strategie și securitate națională:

Statele Unite au impus aceste restricții pentru a limita progresul Chinei în domeniul AI, vizând companii precum Huawei și SMIC. Totuși, vizibilitatea pe piața chineză este totodată un avantaj financiar pentru firme americane din semiconductoare.

Situația actuală a negocierilor

Negocieri intense:

Oficialii chinezi, conduși de vice-premierul He Lifeng, au semnalat acest punct în discuțiile cu experți americani, într-un efort diplomatic de a obține concesii înainte de termenul limită din 12 august pentru un acord comercial .

Implicații pentru securitatea globală:

Lideri din SUA avertizează că relaxarea restricțiilor ar putea amplifica semnificativ capacitatea Chinei de a produce AI pe scară largă, afectând avantajul tehnologic american.

Reperări recente conexe

Nvidia și relaxarea unei interdicții:

Recent, SUA a permis reluarea exportului de cipuri H20, dezvoltate special pentru piața chineză, după ce CEO‑ul Nvidia, Jensen Huang, a intervenit direct la Casa Albă.

Suspiciuni în China:

Autoritățile chineze investighează acum cipurile H20, suspectând eventuale vulnerabilități de securitate (“backdoors”), în ciuda respingerii acestor acuzații de către Nvidia.

Pe măsură ce termenele pentru un acord comercial se apropie, cererea Chinei de a relaxa restricțiile asupra cipurilor HBM ar putea deveni un catalizator decisiv în discuțiile bilaterale. Aceasta reflectă echilibrul fragil între interese economice, securitate națională și diplomație tehnologică.