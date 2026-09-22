Comisia Europeană pregătește o campanie pentru „alimentele europene”, susținută de rezultatele Eurobarometrului

Comisia Europeană va lansa o campanie privind „alimentele europene”, după ce cel mai recent sondaj Eurobarometru a indicat un sprijin ridicat pentru agricultura europeană, fermieri și prioritățile politicii agricole europene, potrivit Mediafax.

Rezultatele mai arată că europenii acordă o importanță deosebită calității și originii alimentelor atunci când fac cumpărături.

Al zecelea Eurobarometru măsoară atitudinea europenilor față de agricultură

Sondajul este al zecelea Eurobarometru privind „Europenii, agricultura și PAC” și urmărește opiniile cetățenilor despre fermieri și politica agricolă europeană. O proporție ridicată dintre participanți consideră că PAC își îndeplinește prioritățile.

Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și sectorul alimentar, a declarat că rezultatele indică un sprijin puternic pentru agricultura europeană și pentru fermieri. El a subliniat că politica agricolă europeană este esențială pentru asigurarea unor alimente sigure și de înaltă calitate, sprijinirea fermierilor, consolidarea zonelor rurale și protejarea mediului.

Campania privind „alimentele europene” a fost anunțată de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în discursul privind starea Uniunii de anul trecut.