Continental Automotive a primit o lovitură serioasă. O amendă de peste 76.000 de lei. Totul a plecat de la o greșeală internă care a expus cele mai sensibile informații posibile, anume datele medicale ale angajaților.

Verdictul vine direct de la ANSPDCP, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care a publicat un comunicat oficial. Ironia sorții? Ancheta a pornit chiar de la o notificare trimisă de Continental, care a admis un incident de securitate, conform Promotor. S-au dat singuri de gol.

Excel-ul rușinii: Cum a fost posibilă scurgerea de informații

În centrul scandalului se află un simplu fișier. Un Excel. Investigatorii spun că acest document, un centralizator cu informații luate direct din certificatele medicale ale angajaților și foștilor angajați, a circulat intern în mod repetat. Fără nicio protecție reală. O greșeală aparent mică, dar cu efecte grave, pentru că fișierul conținea detalii medicale confidențiale dintr-o perioadă anume.

Informații extrem de personale despre sănătatea multor oameni au ajuns pe mâna cui nu trebuia. Ancheta ANSPDCP a stabilit clar: accesul la fișier era complet liber. Lipsa unor măsuri de securitate a permis oricui să vadă datele personale ale unui număr mare de persoane. O eroare uriașă pentru o corporație de acest calibru.

Două sancțiuni distincte pentru o singură eroare gravă

Autoritatea nu a trecut cu vederea neglijența. Sancțiunea totală, de 76.366 de lei, e formată de fapt din două amenzi distincte, fiecare pentru o încălcare specifică a GDPR. Prima, de 25.455 lei (echivalentul a 5.000 de euro), a fost dată pentru că s-a încălcat articolul 5 din regulament, cel despre minimizarea datelor; compania a prelucrat și a plimbat mai multe informații decât era strict necesar. A doua amendă, mult mai mare, de 50.911 lei (10.000 de euro), a vizat direct securitatea prelucrării (articolul 32), taxând dur lipsa unor „măsuri tehnice și organizatorice adecvate”.

Mai mult decât bani: Continental, obligată să-și revizuiască procedurile

Însă amenda nu e totul. Poate chiar mai importantă este măsura corectivă impusă de ANSPDCP, care obligă compania să acționeze imediat. Gata. Nu mai e loc de greșeli.

Continental Automotive Products SRL trebuie acum să implementeze proceduri tehnice și organizatorice complete. Acestea trebuie să acopere toate procesele care implică date personale, scopul fiind ca un astfel de incident să nu se mai repete. E, practic, un audit forțat al întregului sistem de protecție, sub ochii autorităților.

O lecție scumpă despre responsabilitate

Ancheta a scos la iveală o problemă de fond. Concluzia autorității a fost că „operatorul nu a demonstrat un nivel adecvat de responsabilitate” în gestionarea datelor. Nu existau proceduri clare de monitorizare, nici mecanisme de control care să arate cine și când accesează informațiile. Putea fi evitat totul? Desigur. Tocmai această lipsă de vigilență a permis erorii să se propage și să afecteze atâția oameni. O amendă de peste 76.000 de lei doare, dar pata pe imaginea unei companii care nu a reușit să-și protejeze angajații s-ar putea să coste mult mai mult.