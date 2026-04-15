Un clip video care pare să arate soldați israelieni împingând cadavre de pe acoperișul unei clădiri din Cisiordania a devenit viral, adunând milioane de vizualizări și stârnind un val de indignare. Numai că filmarea este veche și datează, de fapt, din septembrie 2024, fiind scoasă acum din context.

Contextul original din 2024

Incidentul a avut loc în timpul unui raid al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în orașul Qabatiya din Cisiordania, în septembrie 2024. Jurnaliștii Associated Press (AP) aflați la fața locului au raportat la acea vreme că au fost martorii scenei, descriind cum trei soldați israelieni au împins de pe marginea unui acoperiș ceea ce părea a fi un trup neînsuflețit. Locuitorii din Qabatiya au declarat pentru AP că armata a preluat custodia a patru cadavre, unul dintre ele fiind identificat de o rudă drept Shadi Zakarneh.

În aceeași lună, armata israeliană anunța că IDF și Shin Bet (agenția de securitate internă a Israelului) l-au ucis pe „șeful unei organizații teroriste din Qabatiya” împreună cu alți șase teroriști. Au apărut online trei videoclipuri care arată incidentul din unghiuri diferite, geolocalizate în nordul orașului Qabatiya, lângă o școală primară. Imaginile confirmă că soldații IDF au aruncat cel puțin trei cadavre de pe acoperișul clădirii.

Reacții internaționale la cald

La momentul respectiv, incidentul a provocat indignare din partea grupurilor palestiniene pentru drepturile omului și a guvernelor. John Kirby, pe atunci purtător de cuvânt al Pentagonului, a numit imaginile „profund tulburătoare” și a precizat că Washingtonul a cerut clarificări cu privire la cele întâmplate. Să nu uităm că, potrivit Convențiilor de la Geneva, părțile aflate în conflict trebuie să trateze cu demnitate soldații decedați, inclusiv pe cei inamici.

Drept răspuns, IDF a transmis într-un comunicat că incidentul este „serios” și „nu a coincis cu valorile IDF și cu așteptările de la soldații IDF.”

Iar comunicatul lor continua: „În timpul activității de combatere a terorismului în Qabatiya, forțele IDF au înconjurat o structură în care se afla un terorist căutat. În timpul schimburilor de focuri, patru teroriști înarmați au fost uciși.” Armata a anunțat atunci că va investiga incidentul. Dar ce s-a întâmplat, pe bune, cu ancheta promisă?

Reaprinderea controversei și răspunsul IDF

Clipul a revenit în atenția publică după ce a fost redistribuit de președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung. Într-o postare pe X, acesta a spus că va încerca să verifice clipul și să stabilească ce măsuri, dacă au existat, au fost luate. Ulterior, a clarificat că videoclipul datează din septembrie 2024, subliniind necesitatea respectării dreptului umanitar internațional.

Chiar dacă Lee a revenit asupra postării, Ministerul de Externe al Israelului a reacționat rapid, calificând postarea sa drept „inacceptabilă”.

Cât despre investigația internă, ale cărei rezultate nu au fost făcute publice, un purtător de cuvânt al IDF a confirmat recent că trupurile au fost coborâte de pe acoperiș în urma raidului din Qabatiya. Acesta a descris situația drept un „incident neobișnuit”, explicând că trupurile au fost coborâte în acest mod în scopul identificării, invocând un risc pentru trupe. Purtătorul de cuvânt a adăugat că „s-a stabilit că nu s-a aliniat cu valorile IDF și s-au învățat lecții” (inclusiv necesitatea unor proceduri alternative și a unei autorizări de la un nivel superior). Oficialii au refuzat să comenteze mai mult pe acest subiect.