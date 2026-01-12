Minnesota dă administrația Trump în judecată pentru politica de imigrație: „Terorizează oamenii!

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește Financiarul în Google Discover Minnesota a decis să acționeze în instanță administrația Trump, acuzând-o de o campanie de represiune a imigrației cum n-a mai văzut statul și de încălcarea legilor federale, dar și a Constituției, scrie Independent. Keith Ellison, procurorul general al statului, a tunat că această campanie a ajuns să „terorizeze” pur și simplu populația din Minneapolis.

Și asta vine într-un moment extrem de sensibil. Săptămâna trecută, un agent ICE (Immigration and Customs Enforcement) a împușcat mortal o femeie chiar în Minneapolis, un incident care a scos lumea în stradă să protesteze.

Ce acuză mai exact statul Minnesota?

Keith Ellison, procurorul general, nu s-a mai putut abține și a explicat că desfășurarea a mii de agenți federali înarmați, mascați și, mai ales, slab pregătiți, pur și simplu sufocă statul. „Oamenii sunt supuși profilării rasiale, sunt hărțuiți, terorizați și agresați. Au fost închise școli! Incredibil! Această invazie federală a orașelor Twin trebuie să se oprească. Așa că, gata, dau în judecată DHS (Department of Homeland Security) ca să punem capăt odată acestei nebunii”, a declarat Ellison, vizibil iritat.

Plângerea, depusă în numele statului Minnesota, al orașului Minneapolis și al orașului St. Paul, îi vizează pe șefii de la Departamentul pentru Securitate Internă, ICE și Border Patrol. Se susține că toată această campanie, care a început încă din decembrie, e motivată de dorința administrației Trump de a pedepsi oponenții politici și de a obține avantaje electorale, călcând în picioare drepturile prevăzute de Primul Amendament și garanțiile constituționale privind suveranitatea statului. E grav!

Ce cere Minnesota prin acest proces?

Procesul intentat de procurorul general solicită unei instanțe federale din Minnesota să pună punct acestei intensificări a operațiunilor și să o declare ilegală și neconstituțională. Cât de departe sunt dispuși să meargă?

În plângere se arată că această campanie de represiune a imigrației a creat un climat de frică și incertitudine în comunitățile din Minnesota, afectând viața de zi cu zi a oamenilor. Se susține că agenții federali au făcut arestări fără mandat, au folosit forța mai mult decât era cazul și au vizat minoritățile. Nu sună deloc bine.

Ce s-a întâmplat mai exact în Minneapolis?

Incidentul în care Renee Good a fost împușcată mortal de un agent ICE a pus paie pe foc și a stârnit un val uriaș de indignare în comunitate. Protestatarii au cerut ca agentul implicat să plătească și au criticat dur politicile de imigrație ale administrației Trump. Puteau să mai tacă?

Cazul a reaprins dezbaterea privind rolul și responsabilitățile agențiilor federale de imigrație și a scos la iveală preocupările legate de abuzurile de putere și de impactul asupra drepturilor civile. Un subiect extrem de sensibil.

Ce reacții au fost și ce implicații ar putea avea?

Procesul intentat de statul Minnesota e o adevărată provocare pentru politicile de imigrație ale administrației Trump și ar putea avea un impact uriaș și asupra altor state și orașe care se confruntă cu probleme similare. Vor urma și alții exemplul?

Rezultatul acestui proces ar putea stabili limite clare privind autoritatea agențiilor federale de imigrație și ar putea proteja mai bine drepturile constituționale ale persoanelor suspectate de încălcarea legilor de imigrație. Așadar, miza e uriașă.