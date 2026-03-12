O navă comercială thailandeză a fost lovită de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz, provocând un incendiu masiv la bord. În urma incidentului, trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți, în timp ce o amplă operațiune de salvare este în plină desfășurare.

Incidentul a avut loc miercuri, 11 martie, când nava Mayuree Naree, un transportator bulk aparținând flotei Precious Shipping din Bangkok, a fost lovită în timp ce se afla la aproximativ 11 mile nautice de coasta Omanului. Potrivit publicației Adevarul, din cei 23 de membri ai echipajului, 20 au fost evacuați și transportați în siguranță la țărm, în Khasab, Oman. Ceilalți trei marinari, care se aflau în sala motoarelor în momentul exploziei, sunt în continuare căutați.

Operațiune de salvare în Strâmtoarea Ormuz

Imaginile publicate de autoritățile thailandeze arată pagubele extinse suferite de navă și fumul dens provocat de incendiul izbucnit după impact. Echipele de intervenție acționează pentru a-i recupera pe cei trei membri ai echipajului blocați în sala motoarelor. Marina Omanului a condus operațiunea de evacuare a celor 20 de marinari și continuă eforturile de salvare.

Nava, care transporta o încărcătură de aproximativ 30.000 de tone, părăsise portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite la ora 3 dimineața în ziua incidentului. Agenția britanică UKMTO a fost prima care a anunțat, încă de marți, că o navă container a fost lovită în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, însă detaliile complete au apărut ulterior.

Reacția autorităților thailandeze

Marina Regală Thailandeză a reacționat imediat după primirea informațiilor. Centrul de Control al Traficului Maritim a fost alertat în jurul orei 11:00. Amiralul Thadawut Thadpitakkul, șeful Statului Major al Marinei, a confirmat că unitățile militare thailandeze staționate în Bahrain au utilizat canale diplomatice pentru a se coordona cu autoritățile din Oman.

Conform contraamiralului Parach Rattanachaiyapan, purtător de cuvânt al marinei thailandeze, Centrul de Operațiuni al Marinei a solicitat sprijin prin intermediul structurilor internaționale de securitate maritimă. Ofițerul de legătură al Combined Maritime Forces (CMF) a contactat ambasada Thailandei din Muscat pentru a cere intervenția rapidă a autorităților locale.

Ancheta continuă pentru a stabili sursa atacului

În acest moment, cauza atacului rămâne neclară. O anchetă este în curs pentru a stabili proveniența proiectilului care a lovit nava Mayuree Naree și circumstanțele exacte ale incidentului. Autoritățile thailandeze monitorizează situația în timp real și colaborează cu agențiile internaționale pentru a gestiona criza și a preveni alte evenimente similare în regiune.