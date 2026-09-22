Economie

Uber cere analiza antitrust în Coreea de Sud pentru preluarea integrală a Delivery Hero

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Uber cere analiza antitrust în Coreea de Sud pentru preluarea integrală a Delivery Hero
Cutii de livrare pe scutere - Imagine ilustrativă - Financiarul

Uber Technologies a cerut marți, 22 septembrie 2026, analizarea planului prin care urmărește să achiziționeze participația integrală la Delivery Hero SE, potrivit Yonhap News Agency. Tranzacția a intrat astfel în procedura autorității antitrust din Coreea de Sud.

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Fair Trade Commission (FTC) din Coreea de Sud a anunțat primirea cererii depuse de Uber Technologies. Compania solicitantă are sediul în Statele Unite, iar Delivery Hero SE este o companie cu sediul în Germania.

Operațiunea supusă analizei implică și piața sud-coreeană a livrărilor de mâncare prin structura de proprietate a grupului german. Delivery Hero SE este compania-mamă a Woowa Brothers Corp.

Woowa Brothers operează platforma de livrări Baedal Minjok, cunoscută și sub denumirea Baemin. FTC descrie Baemin drept principala aplicație de livrări de mâncare din Coreea de Sud. Etapa anunțată la 22 septembrie este analiza autorității antitrust asupra planului de achiziție depus de Uber Technologies.

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Baedal Minjok Coreea de Sud Delivery Hero SE Uber Technologies Woowa Brothers Corp
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