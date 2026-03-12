Netanyahu amenință liderii Iranului: Nu le-aș face asigurări de viață

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un avertisment dur la adresa noilor lideri din Iran și Hezbollah, sugerând că viața acestora este în pericol. Declarațiile au fost făcute la Tel Aviv, în cadrul primei conferințe de presă extinse de la începutul războiului cu Iranul.

În discursul său, Netanyahu a abordat multiple subiecte tensionate, de la relația sa cu președintele american Donald Trump la dosarele de corupție în care este implicat. Potrivit Mediafax, evenimentul a fost marcat de un moment dramatic, când sirenele de alarmă au fost declanșate de un atac cu rachete din partea Iranului chiar în timpul declarațiilor.

Avertisment direct pentru liderii din Iran și Hezbollah

Întrebat dacă intenționează să îi elimine pe noii lideri ai Iranului, Mojtaba Khamenei, și pe noul secretar general al Hezbollah, Naim Qassem, premierul israelian a oferit un răspuns tranșant. „Nu intenționez să spun ce vom face în legătură cu Mojtaba Khamenei și Naim Qassem, dar nu există nicio garanție că vor rămâne în viață.L-am eliminat pe vechiul tiran. Iar noul tiran, noua marionetă a Gărzilor Revoluționare, nu își poate arăta fața în public”, a afirmat Netanyahu.

El a continuat amenințarea într-o notă ironică. „Dacă aș fi agent de asigurări, nu aș emite polițe de asigurare de viață acestor două persoane. Cred că vor exista surprize și trebuie să mențin un anumit grad de perspectivă combativă la această conferință de presă. Ceea ce vă pot spune este că avem un avantaj mult mai mare decât am anticipat și ne vom atinge toate obiectivele”, a adăugat liderul de la Tel Aviv.

Mesaj pentru poporul iranian

Netanyahu a vorbit și despre posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție din Iran, subliniind rolul poporului iranian în schimbarea regimului. El a spus că poate afirma „cu certitudine că regimul nu poate fi răsturnat fără eforturile poporului iranian și i-am informat despre acest lucru. Le-am spus că ajutorul este pe drum”.

Premierul a lăsat să planeze incertitudinea asupra deznodământului. „Nu vă pot spune ce se va întâmpla până la urmă. Nu vă voi spune. Știm, sperăm și înțelegem că și dumneavoastră sperați că acest regim va cădea. Dacă regimul nu va cădea, va fi mult mai slab. Dar dacă va cădea, problema va fi rezolvată”, a declarat Netanyahu, insistând ulterior: „Bineînțeles, lucrăm pentru a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să expulzeze acest regim brutal”.

Libanul se joacă cu focul

Un avertisment ferm a fost transmis și către guvernul de la Beirut, acuzat că nu își respectă angajamentele privind dezarmarea Hezbollah. „Am spus guvernului libanez cu câteva zile în urmă că se joacă cu focul, pentru că nu-și respectă angajamentele cu privire la Hezbollah. (…) Dacă continuă să permită Hezbollah să opereze fără a-l dezarma, înseamnă că își aleg propria soartă cu propriile mâini”, a spus Netanyahu.

El a precizat că Israelul este pregătit să acționeze unilateral. „Și dacă nu acționează, vom acționa noi. Nu voi intra în detalii despre cum se va realiza acest lucru pe teren – fie prin mijloace teritoriale, fie prin alte metode. Dar vă promit că Hezbollah va plăti un preț mare”, a adăugat el.

Relația cu Trump și acuzațiile de corupție

În cadrul conferinței, premierul israelian a menționat și relația apropiată cu președintele SUA. „Eu și Trump vorbim aproape în fiecare zi, într-un mod informal, „ca și cum am sta la un bar””, a spus Netanyahu. El a vorbit și despre transformarea Israelului într-o forță regională: „pe 7 octombrie, „toți credeau că suntem terminați, însă astăzi suntem cel puțin o putere regională””.

Netanyahu a răspuns și acuzațiilor de corupție, pe care le-a minimalizat. „Am primit o păpușă Bugs Bunny și un pachet de trabucuri de la un prieten și sunt urmărit penal pentru asta ca și cum ar fi o mare afacere”. În finalul discursului, el a adoptat un ton triumfalist: „Vorbesc cu șefi de stat care sunt uimiți de puterea și tăria noastră. Vor să se apropie de noi și vor să ne fie prieteni. Vom ajunge la întoarcerea lui Mesia, dar acest lucru nu se va întâmpla joia viitoare”.