SUA permite pentru 30 de zile achiziția de petrol rusesc aflat pe mare

Statele Unite au autorizat temporar țările să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, dar care sunt deja încărcate pe nave. Derogarea este valabilă pentru 30 de zile, până pe 11 aprilie, o măsură menită, potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bresset, să „promoveze stabilitatea piețelor globale de energie” în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Un răspuns la criza din Orientul Mijlociu

Decizia vine pe fondul unei escaladări a prețurilor și a tensiunilor. Joi, prețul petrolului a sărit de 100 de dolari pe baril. Piețele bursiere au scăzut după ce alte trei nave de marfă au fost lovite în Golful Persic, iar noul lider suprem al Iranului a promis că va continua blocarea Strâmtorii Ormuz, ruta maritimă cheie prin care tranzitează de obicei aproximativ o cincime din petrolul mondial.

E drept că Bresset vede lucrurile diferit, pe termen lung. „Creșterea temporară a prețurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt și temporară, care va aduce beneficii enorme națiunii și economiei noastre pe termen lung”, a declarat oficialul american. Mai mult, el a subliniat că măsura este una strict limitată. „Această măsură pe termen scurt, adaptată cu precizie, se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”, a adăugat Bessent.

Reacția promptă a Rusiei

Rusia nu a stat pe gânduri și a reacționat imediat prin trimisul său economic, Kirill Dmitriev. Acesta a afirmat că piața mondială a energiei pur și simplu nu poate funcționa fără petrolul rusesc.

„Statele Unite recunosc în mod efectiv ceea ce este clar: fără petrolul rusesc, piața globală a energiei nu poate rămâne stabilă”, a scris Dmitriev pe Telegram. Tot joi, emisarul rus a precizat că a discutat despre criza energetică actuală cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, în cadrul unei întâlniri desfășurate în Florida.

Cifrele din spatele deciziei

Dar despre ce cantități vorbim, mai exact? Joi, aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă se aflau pe apă, în 30 de locații diferite din întreaga lume, conform datelor centralizate de Fox News. Licența acordată de SUA ar asigura aprovizionarea pentru circa cinci-șase zile, dacă luăm în calcul pierderile zilnice de petrol din Strâmtoarea Ormuz.

O gură de oxigen, dar una temporară.

Escorte militare și tensiuni cu aliații

Iar planurile americane nu se opresc aici. Același Scott Bresset a precizat că guvernul SUA ar putea începe să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar”. Nevoia de escortă militară „a fost întotdeauna în planificările noastre”, a declarat Bresset pentru Sky News. Întrebat de un orizont de timp, acesta a răspuns: „O vom face de îndată ce este posibil să se asigure trecerea în condiții de siguranță”.

Numai că decizia ar putea complica serios eforturile Occidentului de a priva Rusia de veniturile care îi finanțează războiul din Ucraina și ar putea crea tensiuni între Washington și aliați. Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că nu este momentul ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie relaxate. Declarația a fost dată în urma unei discuții telefonice cu liderii G7 (grupul celor mai industrializate națiuni) despre impactul războiului asupra piețelor de petrol și gaze.