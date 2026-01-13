Incertitudinea legată de o potențială decizie a Curții Supreme de Justiție a SUA privind tarifele vamale reprezintă o problemă majoră pentru retaileri și producătorii de încălțăminte în 2026, potrivit Wwd. Analistul Janine Stichter de la BTIG a ajuns la această concluzie după prima zi a Conferinței ICR de la Orlando, Florida.

Impactul tarifelor vamale asupra profiturilor

Stichter a declarat că, în general, retailerii și producătorii de încălțăminte care au susținut prezentări consideră că impactul tarifelor vamale va fi „adesea mai mare decât cel resimțit asupra contului de profit și pierdere în 2025”. Cu toate acestea, ea a menționat că prețurile de vânzare au rămas în general stabile, fără a întâmpina o rezistență semnificativă din partea consumatorilor, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru retaileri și firmele de încălțăminte în cazul în care tarifele vamale ar fi anulate.

„Majoritatea companiilor consideră că este prea devreme pentru a specula ce s-ar întâmpla dacă tarifele ar fi anulate, dar au menționat potențialul ca marjele brute să ajungă la niveluri mai mari decât cele anterioare tarifelor, având în vedere creșterile de prețuri”, a precizat Stichter. Ea a adăugat că tarifele au dus, de asemenea, la „eficiențe semnificative de aprovizionare pentru multe companii”.

Stimulente și rambursări fiscale

Stichter a mai spus că beneficiile rezultate din stimulente și rambursări fiscale mai mari au fost menționate frecvent în discuții, majoritatea companiilor crezând că consumatorii vor cheltui banii în loc să-i economisească.

Presiunea asupra marjelor și strategii de atenuare

Randal J. Konik, analist de retail la Jefferies, a declarat că, în lipsa unei decizii a Curții Supreme de Justiție privind tarifele vamale, companiile cu produse discreționare vor înregistra „o presiune continuă asupra marjelor pentru cele cu o expunere ridicată la importuri, în timp ce firmele cu lanțuri de aprovizionare diversificate și strategii eficiente de atenuare rămân cel mai bine poziționate”.

Konik a subliniat că strategiile eficiente de atenuare includ disciplina inventarului, aprovizionarea flexibilă și diversificarea geografică, acestea fiind cele mai bune metode de apărare împotriva volatilității marjelor cauzate de politici. Analistul a adăugat că investitorii ar trebui să acorde prioritate firmelor cu strategii de atenuare dovedite, cum ar fi lanțurile de aprovizionare diversificate.

Potrivit lui Konik, companiile care gestionează activ inventarul și marjele sunt „cel mai bine poziționate” pentru a face față incertitudinii politice continue. În plus, ar trebui favorizate companiile fără expunere la importuri sau cele care se aprovizionează din afara regiunilor afectate de tarife, în timp ce companiile care se bazează exclusiv pe puterea de stabilire a prețurilor sau cu lanțuri de aprovizionare concentrate și un mix ridicat de vânzări în SUA ar trebui evitate.

Politica tarifară a Președintelui Trump

În aprilie 2025, Președintele SUA Donald Trump a lansat o politică tarifară reciprocă ce a creat probleme majore pentru producătorii de încălțăminte, în special pentru cei care fabrică în China și Vietnam, deși puține țări au fost cruțate.

Curtea Supremă de Justiție a SUA urmează să se pronunțe în această lună cu privire la soarta taxelor reciproce impuse în temeiul Legii internaționale privind puterile economice de urgență (IEEPA). O decizie ar putea fi luată chiar miercuri, când va fi dezvăluit următorul set de decizii privind cazurile audiate în regim de urgență.

Președintele Trump a declarat că politica sa vizează reechilibrarea comerțului cu partenerii SUA. A fost, de asemenea, o modalitate de a reduce deficitul, în timp ce a insistat asupra renegocierii acordurilor comerciale bilaterale în cadrul securității naționale. Cadrul pentru noi acorduri comerciale este în vigoare, dar majoritatea necesită încă finalizarea anumitor detalii.

Complexitatea rambursărilor

Chiar dacă hotărârea va fi pronunțată în curând, aceasta va aborda doar dacă politica comercială implementată de administrația Președintelui Trump este legală sau nu. În caz contrar, Curtea de Apel pentru Circuitul Federal va lua decizii privind rambursările, cum ar fi cine le va primi. Acesta este un proces separat care ar putea dura câteva luni pentru a fi soluționat.

Fostul secretar al Comerțului, Wilbur Ross, care a deținut această funcție în timpul primului mandat al Președintelui Trump, a declarat pentru Footwear News că există complexități implicate, cum ar fi cine primește rambursarea, deoarece importatorii transferă costurile către clienții lor, iar apoi retailerii transferă aceste costuri către consumator. El a mai spus că ar fi „ciudat” ca instanța să anuleze un acord bilateral pe care SUA l-a încheiat cu o altă țară, ceea ce ar avea propriile seturi de ramificații comerciale și tarifare.

Apoi, se pune întrebarea de unde vor proveni rambursările și cât de repede trebuie emise. Aceasta este o altă mare necunoscută, deoarece Vama și Protecția Frontierelor au început în decembrie să lichideze taxele IEEPA colectate la începutul anului 2025.

Așteptări privind costurile de import

Între timp, un sondaj realizat în trimestrul al patrulea din 2025 de către Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) în rândul directorilor din industria încălțămintei indică faptul că așteptările privind costurile de debarcare mai mari pentru importuri și alte impacturi ale presiunilor legate de tarife sunt preocupări cheie pentru sectorul încălțămintei la intrarea în 2026.