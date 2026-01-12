Un român de 54 de ani, Masrob Ali, și-a găsit sfârșitul într-un accident frontal petrecut în Greater Manchester, Marea Britanie. Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, iar fiica sa l-a descris, cu lacrimi în ochi, ca fiind „cel mai blând suflet”, după cum relatează Independent.

Coșmar pe Wigan Road

Duminică dimineața, pe Wigan Road, în Bolton, s-a produs nenorocirea. Taxiul Citroen C4 Picasso, la volanul căruia se afla Ali, s-a izbit violent de un Seat Leon roșu. Poliția din Greater Manchester (GMP) a confirmat decesul lui Ali, dar și al celor trei adolescenți din Seat. O tragedie fără margini!

Tinerii au fost identificați ca fiind Mohammed Jibrael Mukhtar, de 18 ani, Farhan Patel, tot de 18 ani, și Mohammed Danyaal, de 19 ani. Consiliul Moscheilor din Bolton și-a exprimat condoleanțele familiilor îndurerate, oferindu-le sprijin în aceste momente grele. Echipaje specializate de poliție acordă asistență familiilor, încercând să le aline suferința.

Fiica șoferului, sfâșiată de durere

Humayra Ali, fiica lui Masrob Ali, în vârstă de 29 de ani, a mărturisit pentru BBC Manchester că este distrusă de pierderea tatălui său. „Este absolut devastator. Suntem cu toții în stare de șoc – chiar și în negare”, a spus ea, cu vocea tremurândă. Cum să accepți așa ceva?

Tânăra a adăugat: „Simt că este doar un vis urât din care urmează să mă trezesc. Era un om cu adevărat bun, oricine ar spune asta. Oricine l-a cunoscut ar spune că este un om bun, foarte generos, cu o inimă mare. Oamenii s-au întors să-mi spună că a avut cel mai blând suflet, că este muncitor și a fost foarte muncitor până la ultima suflare”. Familia se zbate acum să grăbească formalitățile pentru a organiza înmormântarea cât mai repede. E o cursă contra cronometru cu durerea.

Răniți și mărturii cutremurătoare

În urma impactului devastator, cinci pasageri din ambele mașini au fost răniți și se află internați în spital. O femeie de 29 de ani, pasageră în Citroen, a suferit răni care îi pun viața în pericol. O altă femeie, de 28 de ani, și un bărbat, de 30 de ani, au suferit răni grave. Un bărbat de 29 de ani a scăpat cu răni minore. Un tânăr de 18 ani, pasager în Seat, este internat și el, cu răni ușoare.

O femeie care locuiește pe Wigan Road a povestit că a fost trezită de o „explozie puternică”. Când s-a uitat pe geam, a văzut „destul de multe resturi” pe șosea și o mașină roșie „foarte avariată”. Un alt localnic a auzit o mașină accelerând, dar nu a văzut impactul. Imaginile video surprinse de o cameră de supraveghere din zonă arată impactul frontal, urmat de împrăștierea mașinilor și a resturilor în toate direcțiile. Un tablou apocaliptic!

Poliția anchetează circumstanțele tragediei

Detective Inspector Andrew Page, de la unitatea de investigare a accidentelor grave din cadrul GMP, a ținut să mulțumească echipelor de intervenție din districtul Bolton și unității de poliție rutieră, dar și colegilor de la Serviciul de Pompieri și Salvare din Greater Manchester și Serviciul de Ambulanță din Nord-Vest, pentru eforturile depuse la fața locului. Au fost clipe critice.

Consilierul local Ayyub Patel a declarat că „comunitatea este foarte întristată de vestea tragică”, adăugând că autoritățile ar trebui lăsate să își facă treaba și să investigheze cazul. Oricine deține informații sau înregistrări video ale incidentului este rugat să contacteze poliția la numărul 0161 856 4741, menționând numărul de înregistrare 111 din 11/01/2026, sau anonim, sunând la Crimestoppers la 0800 555 111.

Val de emoție și solidaritate în comunitate

Consiliul Moscheilor din Bolton a emis o declarație prin care a dat asigurări că sprijină îndeaproape familiile victimelor. Organizația a subliniat cât de importantă este unitatea și compasiunea în aceste momente grele pentru comunitate. E nevoie de sprijin moral.

Tragedia a stârnit un val de emoție în Bolton, mulți locuitori transmițând condoleanțe și oferindu-și ajutorul familiilor afectate. Accidentul ne reamintește, încă o dată, cât de importantă este siguranța rutieră și respectarea regulilor de circulație. O clipă de neatenție poate schimba destine.