Pacea e departe. Dar Ucraina se izbește deja de un munte de birocrație, pentru că primul test al democrației după război, organizarea unor alegeri libere, pare o misiune imposibilă. Țara e o ruină. Milioane de cetățeni sunt plecați. Imaginea de ansamblu e sumbră.

Un semnal de alarmă vine direct de la șeful Comisiei Electorale Centrale, Oleh Didenko. Într-un interviu pentru Reuters, preluat de Mediafax, el a avertizat că țara se va confrunta cu „provocări enorme” în încercarea de a organiza un vot corect. Întrebarea e simplă, dar răspunsul e terifiant. Cum faci alegeri dacă nu știi unde-ți sunt votanții?

Harta electorală a Ucrainei, o enigmă: „Trebuie să îi localizăm”

Marea problemă? Registrul electoral. E complet depășit. Milioane de oameni au fugit de bombe, unii în interiorul țării, alții au trecut granița. Cifrele ONU din ianuarie arată clar: cam 5,8 milioane de refugiați ucraineni sunt plecați, cei mai mulți în Europa. Dar câți s-au înscris la consulate? O mână de oameni.

„Trebuie să localizăm alegătorii și să creăm infrastructura necesară pentru vot”, a insistat Didenko. O misiune titanică. Să ne gândim: înainte de invazie, Ucraina avea doar 102 secții de vot în străinătate. Atât. Un număr infim pentru un exod de aproape șase milioane. Didenko recunoaște fără ocolișuri că e imposibil să asiguri așa dreptul la vot pentru toți refugiații, iar problemele legii electorale, care erau complicate și pe timp de pace, par acum de-a dreptul insurmontabile. „Acum, aceste probleme sunt și mai complicate, deoarece există mult mai multe provocări”, a concluzionat oficialul.

Presiuni de la Washington și condiția fermă a lui Zelenski

În spatele ușilor închise, lucrurile se mișcă. Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, a cerut Ucrainei să organizeze alegeri cât mai repede, iar cerința a fost inclusă într-un plan de pace în 20 de puncte aflat în lucru. Deci presiune există. Clar.

Kievul însă are propriile reguli. Simple. Nimic nu se întâmplă până nu tac armele. Președintele Volodimir Zelenski a spus-o luna trecută: e gata de alegeri, dar cu o condiție. Statele Unite și aliații trebuie să garanteze securitatea votului. O logică de bun simț, confirmată și de Didenko, pentru care încetarea focului și siguranța oamenilor sunt non-negociabile. Până atunci, mai e un obstacol legal. Legea marțială interzice orice scrutin. Punct.

Mandatul expirat, o armă pentru propaganda Rusiei

Ironia sorții… Ucraina luptă să supraviețuiască, iar Rusia îi pune la îndoială democrația. Mandatul de cinci ani al lui Zelenski, votat masiv în 2019, a expirat teoretic în 2024. Ce a făcut Moscova? A sărit imediat să-i conteste legitimitatea. Occidentul a respins ferm totul, numind-o propagandă de doi bani. De altfel, popularitatea președintelui ucrainean e în continuare foarte sus.

Ca să înțelegem dezastrul, e suficient să ne uităm la cifrele de dinainte. La prezidențialele din 2019 au votat aproape 19 milioane de oameni. Erau 30 de milioane înregistrați. Această realitate s-a spulberat. Cel puțin 20% dintre acei votanți trăiau în teritorii acum ocupate de ruși. Orice calcul pentru viitor devine o mare necunoscută.