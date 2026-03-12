UE modifică pensia paneuropeană. România oferă deduceri de 400 € pe an

Comisia Europeană a demarat procedura de modificare a regulamentului pentru pensiile personale paneuropene (PEPP), un produs financiar cu un succes sub așteptări de la lansarea sa în 2022. În paralel, România încearcă să crească atractivitatea acestui sistem prin introducerea unor facilități fiscale similare celor de la Pilonul III.

Produsul, conceput pentru a oferi portabilitate cetățenilor care lucrează în mai multe state membre, nu a reușit să atragă un număr mare de participanți. Potrivit unei analize Capital, autoritățile europene vor să simplifice produsul și să elimine o parte din restricții. În acest timp, statul român a confirmat că va oferi deduceri de până la 400 de euro anual pentru angajații care contribuie la o astfel de pensie, la care se poate adăuga o contribuție similară de la angajator.

De ce nu a avut succes pensia paneuropeană

Lansat în 2022 ca o schemă suplimentară de economisire, PEPP a fost gândit să rezolve o problemă majoră a mobilității forței de muncă în UE. Avantajul principal este portabilitatea, permițând unui participant să contribuie la același cont de pensie chiar dacă se mută într-o altă țară din Uniune. Cu toate acestea, adoptarea a fost extrem de redusă. Datele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale arată că doar 20% dintre europeni participă la sisteme de pensii ocupaționale și numai 18% dețin produse de pensii personale.

Comisia Europeană a identificat mai multe obstacole care au frânat dezvoltarea PEPP. Printre acestea se numără plafonul de 1% aplicat comisioanelor de administrare, considerat prea mic de către furnizori. Alte bariere includ cerințele obligatorii de consultanță pentru distribuția produsului, obligația de a oferi subconturi naționale pentru cel puțin două state membre și regulile stricte privind protecția capitalului.

Ce modificări pregătește Comisia Europeană

Pentru a revitaliza produsul, Comisia Europeană intenționează să elimine plafonul actual al comisioanelor și să renunțe la cerința obligatorie de consultanță. Astfel, produsul de bază ar putea fi vândut direct online, consilierea financiară urmând să fie oferită doar la cererea clientului. Reforma propune și o nouă strategie de investiții, bazată pe ciclul de viață al participantului. Riscul investițional ar urma să fie redus treptat pe măsură ce persoana se apropie de vârsta de pensionare.

Conform noii viziuni, cel puțin 95% din activele produsului de bază ar trebui investite în instrumente considerate necomplexe, precum acțiuni listate, fonduri tranzacționate la bursă sau obligațiuni. Restul de 5% din active ar putea fi direcționat către investiții în infrastructură sau titluri de capital necotate. Furnizorii vor putea oferi și variante personalizate, cu garanții suplimentare sau strategii mai complexe, dar în aceste cazuri consultanța va fi obligatorie.

România introduce deduceri fiscale de 400 de euro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România va alinia tratamentul fiscal pentru pensiile paneuropene cu cel al pensiilor facultative din Pilonul III. Concret, contribuțiile la PEPP sunt deductibile în limita a 400 de euro pe an pentru angajat. Separat, angajatorul poate contribui cu încă 400 de euro anual pentru același angajat. Aceste deduceri se vor aplica pentru veniturile realizate începând cu data de 1 martie 2026. Baza legală a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență din 2024, iar procedurile de aplicare au fost clarificate la începutul acestui an.

Situația actuală: puțini furnizori și clienți

În prezent, piața pensiilor paneuropene este într-o fază incipientă în majoritatea statelor membre. Numărul furnizorilor autorizați la nivel european este foarte redus. În registrul central al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale sunt înregistrați doar câțiva jucători, printre care compania Finax din Slovacia, care activează și în România, și Emeritus din Cipru. Principalul furnizor, Finax, și-a propus să atingă un prag de circa 20.000 de clienți pentru produsul său. În România, majoritatea administratorilor de pensii private nu au lansat încă un produs PEPP, aflându-se în etapa de analiză.