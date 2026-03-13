Un avion militar american de realimentare, model KC-135, s-a prăbușit joi în vestul Irakului în timpul unei operațiuni legate de conflictul cu Iranul. La bord se aflau cel puțin cinci membri ai echipajului, iar operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare, a confirmat Comandamentul Central al SUA.

Primele detalii ale incidentului

Într-un comunicat oficial, armata americană a precizat că prăbușirea nu a fost cauzată de foc ostil sau de foc prieten. Incidentul a implicat două aeronave, ambele de tip KC-135. Una dintre ele a aterizat în siguranță, în timp ce a doua s-a prăbușit. Iar avionul a fost descris drept „o pierdere”.

Nu este clar, deocamdată, dacă există victime.

Apel la calm din partea armatei

Oficialii Comandamentului Central, care supervizează operațiunile din Orientul Mijlociu, au fost rezervați în declarații. „Mai multe informații vor fi disponibile pe măsură ce situația evoluează”, se arată în comunicat. Ce se întâmplă, de fapt, cu echipajul? E întrebarea de pe buzele tuturor.

Armata a transmis un mesaj direct către familiile celor implicați. „Cerem răbdare continuă pentru a aduna detalii suplimentare și a oferi claritate familiilor militarilor.”

Un bilanț negru al conflictului

Acesta este al patrulea aparat de zbor american recunoscut public ca fiind prăbușit în cadrul operațiunilor împotriva Iranului. Săptămâna trecută, trei avioane de vânătoare americane F-15E Strike Eagles au fost doborâte din greșeală de focul prieten al apărării antiaeriene din Kuweit. Din fericire, toți cei șase membri ai echipajelor s-au ejectat în siguranță și se află în stare stabilă.

Până la urmă, cifrele sunt sumbre. Bilanțul conflictului indică până acum șapte militari americani uciși în luptă și aproximativ 140 de răniți, dintre care opt în stare gravă. Șase dintre soldații căzuți la datorie și-au pierdut viața când o dronă iraniană a lovit un centru de operațiuni dintr-un port civil din Kuweit, la doar o zi după ce SUA și Israelul au lansat campania militară pe 28 februarie. Al șaptelea militar a murit după ce a fost rănit într-un atac asupra Bazei Aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, pe 1 martie.

Și președintele Donald Trump, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au avertizat că războiul din Iran va costa probabil și mai multe vieți americane înainte de a se încheia.

Avionul prăbușit, un veteran al cerului

Modelul KC-135 implicat în accidentul de joi este un avion cu o istorie îndelungată, intrat în serviciul militar acum mai bine de 60 de ani. E drept că, la fel ca alte aeronave longevive, și acestea au trecut prin diverse modernizări de-a lungul anilor. Designul său (un model bazat pe avionul de linie Boeing 707) este unul robust și testat în nenumărate misiuni.

În mod normal, un KC-135 are un echipaj format din trei persoane. Cum vine asta, cinci la bordul avionului prăbușit? Rolul membrilor suplimentari ai echipajului nu a fost încă lămurit. Anul trecut, Forțele Aeriene ale SUA dețineau un total de 376 de avioane KC-135, dintre care 151 în serviciu activ, 163 în Garda Națională Aeriană și 62 în Rezerva Forțelor Aeriene.