Zelenski la Fetești despre piloții F-16 – unii efectuează deja misiuni de luptă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Baza 86 Aeriană de la Fetești, unde s-a întâlnit cu militarii ucraineni care se pregătesc să piloteze avioane F-16. Însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță, liderul de la Kiev a oferit detalii despre programul de instruire, subliniind că unii dintre piloții care au trecut pe aici participă deja la acțiuni de luptă împotriva agresiunii ruse.

Discuții directe cu piloții

Într-o postare publicată joi noapte pe rețeaua X, Zelenski a descris întâlnirea cu tinerii militari. E drept că miza este uriașă. „M-am întâlnit cu membri ai armatei ucrainene care se antrenează la Centrul European de Instruire F-16 din România. Am discutat cu cadeții despre detaliile și condițiile programului lor de instruire. Am discutat, si, despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la rezolvarea acestora”, a transmis președintele ucrainean.

Dar ce presupune, mai exact, acest antrenament? Zelenski a oferit câteva lămuriri.

„La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire, inclusiv teorie și misiuni reale. Primii piloți ucraineni și-au început programul acolo în 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă”, a explicat acesta. Așadar, nu vorbim doar de simulatoare, ci de pregătire completă.

Mulțumiri pentru parteneri

Iar recunoștința nu s-a oprit la piloți. Liderul de la Kiev a ținut să mulțumească public României și celorlalte state care sprijină efortul de apărare al Ucrainei, menționând explicit națiunile care au transferat deja avioane de luptă.

„Mulțumesc României, instructorilor de la centru și tuturor celor care ne ajută să ne apărăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de vânătoare americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care au transferat deja avioane în Ucraina”, a scris Zelenski.

Un mesaj de unitate.

Acorduri strategice la București

Vizita oficială în România a inclus și o componentă diplomatică majoră. Președintele Ucrainei s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, ocazie cu care cei doi lideri au semnat un acord de parteneriat strategic. Pe lângă acest document, au fost parafate și alte înțelegeri care vizează cooperarea în domeniile apărării și energiei.

Numai că agenda nu s-a încheiat aici. Volodimir Zelenski a avut discuții și cu premierul Ilie Bolojan. Pe masa discuțiilor s-au aflat proiecte comune, cum ar fi construirea de drone în România (un proiect ce ar folosi expertiza ucraineană), dar și un subiect sensibil: importanța respectării drepturilor minorităților române din Ucraina.