Istoria cardurilor bancare începe în 1949: borne importante din ultimii ani

Specialiștii estimează că anul acesta vom ajunge la 30 de miliarde de carduri bancare emise. Cu ajutorul lor, viețile noastre au devenit mai ușoare și am ajuns să le folosim atât pentru a efectua plăți în magazine fizice, dar și în mediul online.

Chiar dacă în prezent cardurile de debit sunt mult mai numeroase decât cele de cumpărături, primele au apărut cele din urmă. Primul card a fost creat în 1949, iar ideea i-a aparținut omului de afaceri Frank McNamara. După ce a mers într-un restaurant fără să aibă bani la el, McNamara și-a dat seama că ar fi o idee bună de afacere să înființeze un card prin care pot fi efectuate plăți la restaurant. Ideea s-a concretizat, iar primul card a purtat denumirea de Diners Club.

Prima rețea de carduri bancare a luat ființă în 1958 și le-a aparținut celor de la American Express. Câțiva ani mai târziu, în 1967, a fost creat primul bancomat (ATM), în Londra. Inventatorul bancomatului a fost John Shepherd-Barron, cel care a cedat ulterior drepturile de folosire băncii Barclays.

În anul 1974 a fost inventată și cartela electronică de Roland Moreno. Din acel moment, cardurile bancare au început să capete o formă asemănătoare cu cea pe care o știm în prezent. O altă bornă importantă datează din 1984, cardurile de credit au putut fi folosite și în afara sediilor băncilor.

Cât privește istoria cardurilor de debit, nu este cunoscut cu precizie momentul în care au fost inventate. Kansas City Federal Reserve afirmă că primul card de debit a fost inventat în anul 1966 de o bancă din Delaware, în timp ce alte surse arată că a fost inventat în 1978 de The First National Bank of Seattle.

Cardurile de debit sunt mult mai numeroase

Potrivit estimărilor făcute, anul acesta va fi emis cardul bancar cu numărul 30 de miliarde. Dintre acestea, aproximativ 3 miliarde de carduri sunt de credit. Sunt foarte populare în SUA, unde se află peste 1 miliard dintre acestea.

Cardurile de debit sunt cele mai în formă și sunt utilizate de oameni atât pentru a încasa salariile, dar și pentru a face diverse plăți. Cel mai adesea, cardurile sunt folosite pentru a efectua transferuri, plăți la supermarket, restaurant ori în magazine online, dar și pentru distracție. Cu ajutorul cardurilor se plătesc abonamentele lunare la servicii ca Netflix, HBO Max, Spotify ori YouTube Premium.

În altă ordine de idei, cardurile reprezintă și cea mai folosită metodă de efectuare a tranzacțiilor pe site-uri de jocuri de noroc. Operatorii din industria de gambling încurajează clienții să folosească cardurile personale pentru tranzacții (pentru o verificare mai simplă și sigură a identității clienților). Desigur, există și variante de plăți precum Neteller, Skrill sau PaySafe, însă mai toate cazinourile online oferă bonusuri fără depunere sau la prima depunere doar clienților care înregistrează un card bancar în cont. Desigur, pentru a evita accesul minorilor pe astfel de site-uri.

Cardurile au ajuns în România în anii ’90

În România, cardurile bancare au ajuns ceva mai târziu, mai exact prin anii ’90. Primul card bancar a fost emis în anul 1995 de Bancorex și avea denumirea „Business Card”. La început, cardurile din România au fost folosite în special de oamenii din mediul de afaceri. Cardul putea fi folosit doar de persoanele juridice în străinătate pentru plăți în USD. Pentru a primi un astfel de card era nevoie de un depozit de cel puțin 5.000 de dolari la Bancorex. Taxa de emitere era de 10 dolari, iar cea de administrare de 30 de dolari pe an.

În prezent, în țara noastră sunt emise în jur de 20 de milioane de carduri. Dintre acestea, în jur de 10% sunt carduri de credit, prin care pot fi efectuate cumpărături. Românii au descoperit mai târziu cardurile bancare, însă în ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește plățile efectuate prin aceste mijloace. Trendul este în creștere și este de așteptat ca România să se apropie de celelalte țări din Vest.