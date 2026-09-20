Pensionarii nu au recuperat CASS în instanță. CCR analizează contribuția pe 26 octombrie

Pensionarii care au contestat în instanță contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) reținută din pensiile mai mari de 3.000 de lei nu au obținut până acum recuperarea banilor, potrivit Newsweek România. Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să examineze constituționalitatea impunerii acestei contribuții.

Acțiunile împotriva Caselor de Pensii au fost deschise atât individual, cât și colectiv. Există zeci de procese intentate de pensionari ca persoane fizice, însă Newsweek România afirmă că niciun reclamant nu a primit până acum o decizie favorabilă pentru restituirea contribuției.

Federația Națională a Muncii a chemat în judecată Ministerul Muncii și Casa de Pensii, susținând că reținerea banilor de la pensionarii vizați de măsură a fost abuzivă. Acesta este argumentul organizației care a deschis acțiunea.

Prevederile Codului fiscal îngreunează contestarea reținerilor

Explicația dificultăților din instanță ține de temeiul folosit pentru încasarea contribuției. Potrivit Newsweek România, reținerea CASS din pensii a respectat prevederile Codului fiscal, ceea ce face dificilă câștigarea unui proces împotriva Casei de Pensii sau a Guvernului pentru restituirea sumelor.

Guvernul a introdus obligația de plată la 1 august 2025. Măsura se aplică unui număr de peste 2.000.000 de pensionari ale căror venituri din pensie depășesc pragul stabilit.

În plan bugetar, reținerile înseamnă încasări lunare cuprinse între 480 și 500 de milioane de lei, conform rapoartelor oficiale consultate de Newsweek România. Pentru intervalul dintre introducerea contribuției și 1 septembrie 2026, publicația indică un total de peste 1.000.000.000 de euro colectat din pensii.

A existat și propunerea extinderii obligației de plată la toți pensionarii, cu excepția celor 900.000 care primesc pensia minimă. Ideea a fost abandonată deocamdată, potrivit publicației.

Controlul constituțional privește proporționalitatea taxării

În 2022, CCR a stabilit că pensiile pot fi impozitate, cu respectarea proporționalității și a nediscriminării. Statul are libertatea de a impune taxe, dar trebuie să respecte aceste limite.

Newsweek România leagă posibilitatea contestării constituționale de demonstrarea faptului că regula actuală afectează o categorie vulnerabilă sau creează un dezechilibru între contribuabili. În această interpretare, posibilitatea recuperării banilor depinde de examinarea constituționalității contribuției.

Analiza CCR privind impunerea CASS pentru categoria de pensii vizată este programată pentru 26 octombrie 2026.