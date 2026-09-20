Radu Ciobanu avertizează că trecerea României în categoria junk ar scumpi creditele

O eventuală retrogradare a României în categoria junk ar crește dobânzile la împrumuturile statului și ale populației, avertizează profesorul de economie Radu Ciobanu, într-o intervenție telefonică publicată pe 20 septembrie 2026 de Antena 3 CNN (YouTube). Evaluarea de rating, adică evaluarea capacității țării de a-și plăti datoriile, este așteptată la începutul lunii octombrie.

Categoria junk desemnează un nivel de rating asociat investițiilor speculative, cu risc ridicat. Economistul leagă evitarea retrogradării de rezolvarea problemelor bugetare și de o disciplină financiară care să poată fi anticipată și în anii următori.

Deprecierea leului ar scumpi importurile

Ciobanu avertizează că trecerea în această categorie ar provoca imediat o depreciere a leului față de euro. El subliniază vulnerabilitatea României ca importator net, adică o țară care importă mai mult decât exportă. În scenariul descris, bunurile cumpărate din străinătate s-ar scumpi.

Avertismentul privind finanțarea privește atât banii împrumutați de stat, cât și creditele populației. Ciobanu consideră, de asemenea, că majorarea dobânzilor ar putea antrena inflație în economia românească în viitor, adică o creștere a prețurilor.

Disciplina bugetară trebuie să acopere și anii următori

Pentru agențiile internaționale de rating, predictibilitatea este esențială, explică profesorul. În evaluarea sa, aceasta presupune reducerea deficitului bugetar, adică a diferenței dintre cheltuielile și veniturile bugetului, precum și o disciplină bugetară previzibilă pentru 2027 și 2028.

Economistul apreciază că evitarea categoriei junk este dificilă în condițiile actuale ale economiei, dar exprimă speranța că agențiile de rating vor mai acorda României timp.

Antena 3 CNN (YouTube) descrie trei probleme economice care însoțesc riscul de retrogradare:

Consumul scade de aproape un an.

Investițiile străine s-au prăbușit.

Serviciile publice rămân fără bani.

Postul susține că măsurile necesare pentru evitarea unui blocaj economic nu mai pot fi luate fără un guvern cu puteri depline. Mediul de afaceri și sindicatele au contestat lipsa dialogului cu executivul și au avertizat că aceasta poate genera probleme grave în societate.

Raportul așteptat în octombrie ar urma să vină de la ultima agenție importantă de rating care trebuie să se pronunțe. Potrivit Antena 3 CNN (YouTube), există posibilitatea ca România să nu aibă un guvern cu puteri depline până la publicarea evaluării.