UBTECH a deschis o fabrică de până la 10.000 de roboți pe an, unde umanoizii participă la asamblare

UBTECH a inaugurat în orașul Liuzhou, din regiunea autonomă Guangxi Zhuang a Chinei, o fabrică având o capacitate maximă anunțată de până la 10.000 de roboți pe an, potrivit Gadget.ro. Uzina introduce producția la scară mare într-un sector în care mai multe companii chineze ajunseseră deja la fabricația de serie, dar aveau capacități limitate.

Ritmul de producție declarat este de un robot la fiecare 10 minute. Noua unitate este prima fabrică la scară mare în care roboții umanoizi, construiți cu o formă asemănătoare corpului uman, participă la fabricarea altor roboți umanoizi.

Siemens a simulat producția înainte de echiparea uzinei

Arhitectura de producție a fost realizată împreună cu compania germană Siemens. Aceasta a construit mai întâi un model digital al fabricii, adică o reprezentare virtuală în care au fost simulate toate etapele de producție și organizarea proceselor.

După această etapă, uzina a fost echipată cu roboți industriali conectați într-un sistem digital comun. Fabrica reunește astfel brațele mecanice industriale clasice și roboții UBTECH care vor interveni în anumite operațiuni de asamblare și control.

Asamblarea cere poziționarea precisă a peste 2.000 de componente

Un robot UBTECH conține peste 2.000 de componente mici. Montarea lor presupune respectarea atât a pozițiilor exacte, cât și a parametrilor de strângere, adică a forței cu care sunt fixate piesele.

Roboții companiei au capacitatea de a executa asemenea lucrări de precizie. În noua fabrică, aceștia vor fi implicați în special în inspecția calității și în operațiunile de înșurubare fină, alături de echipamentele industriale clasice.

Prezența oamenilor în uzină este redusă. Personalul se ocupă strict de mentenanță, adică de întreținerea echipamentelor, și de verificarea proceselor de pe liniile de asamblare.

Primele modele fabricate la Liuzhou sunt UBTECH Walker S și Cruzr.