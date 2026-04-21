Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a rupt tăcerea în privința celei mai discutate investigații a Consiliului Concurenței, cea care vizează modul în care zece bănci stabilesc indicele ROBOR. Miza este uriașă, pentru că, dacă se confirmă practicile anticoncurențiale, amenda poate ajunge la 10% din cifra de afaceri a băncilor implicate.

Un raport de 800 de pagini

Intervenția sa, prima pe acest subiect, a fost una surprinzătoare. Isărescu a dezvăluit că a studiat personal documentația masivă a cazului. E drept că nu i-a fost deloc ușor.

„Există un procedeu în derulare între bănci şi Consiliul Concurenţei. Am citit raportul, e greu, are 500 de pagini plus 300 de pagini de anexe. Numai ca să-l parcurg, mi-a luat un weekend. Nu mă laud, am vrut să văd dacă am progresat într-un fel în înţelegere“, a declarat guvernatorul BNR. Ancheta a fost demarată încă din 2022, când inspectorii Concurenței au descins în birourile celor zece bănci, iar recent s-a finalizat etapa de documentare.

ROBOR, „marele duşman al României”

Dincolo de detaliile tehnice, Isărescu a subliniat că discuția despre ROBOR a reapărut în spațiul public și „tulbură“ societatea românească. Ba chiar a afirmat că indicele a fost transformat, nu de puține ori, în „marele duşman al României“. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Guvernatorul a amintit de vremuri trecute, când unii politicieni îi înfierau pe trezorierii băncilor pentru cotațiile afișate, acuzându-i de cartelizare menită să împovăreze românii cu credite.

O întrebare directă

Iar punctul culminant al intervenției sale a fost o întrebare directă, care pune sub semnul întrebării însăși logica acuzațiilor.

Dacă se crede că singura treabă a trezorierului e să stabilească ROBOR, să-l pună mai sus, atunci de ce a scăzut?

Progrese şi neînţelegeri

totusi, Isărescu recunoaște că s-au făcut și anumite progrese în înțelegerea publică a mecanismelor pieței. El a menționat că în raportul Consiliului se susține corect că ROBOR este un indice al pieței monetare sau că avem cotații ferme, nu orientative, lucruri care au necesitat ani de zile pentru a fi înțelese.

Numai că discuția trebuie să meargă mai departe. „Şi raportul şi discursul public trebuie să ne dea de gândit“, a punctat Isărescu. El a atras atenția că persistă încă numeroase confuzii legate de rolul băncilor comerciale, al BNR (autoritatea de supraveghere a acestora) și de funcționarea generală a pieței monetare.