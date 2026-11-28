Ca să alegi un credit de nevoi personale, compară aceeași sumă pe care vrei să o primești în cont, pe aceeași durată, apoi verifică suma totală pe care o vei da înapoi. La un exemplu de 50.000 de lei pe 60 de luni, trei bănci au publicat calcule cu costuri și condiții diferite; cea mai mică dobândă afișată nu spune singură cât vei plăti.

Cere fiecărei bănci rata, suma totală de plată și graficul tuturor plăților. Verifică și dacă asigurarea ori alte costuri sunt plătite din credit: suma din contract poate fi diferită de banii care îți intră efectiv în cont.

Ce arată dobânda și DAE

Dobânda este prețul banilor împrumutați. Dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, arată costul creditului ca procent anual și include costurile obligatorii cunoscute de bancă, cum sunt comisioanele și asigurarea cerută pentru credit. Dacă alegi o asigurare opțională, compară și suma totală a variantei în care ai inclus-o.

Pentru persoanele fizice care împrumută bani în afara unei activități profesionale, OUG nr. 50/2010 cere prezentarea DAE și a sumei totale de plată într-un exemplu de calcul. Banca trebuie să țină cont de suma și durata pe care le indici. Compară și totalul în lei, nu numai procentele.

Cât arată trei calcule pentru 50.000 de lei

Exemplele de mai jos folosesc aceeași sumă trecută în calcul, 50.000 de lei, și aceeași durată, 60 de luni. Nu dovedesc însă că vei primi aceeași sumă netă în cont la toate cele trei bănci. Nici condițiile privind asigurarea și încasarea venitului nu sunt identice.

BRD, exemplu din 3 august 2026: dobândă fixă de 5,99% pe an, DAE de 8% și prima plată lunară de 1.031,40 lei, urmată de plăți descrescătoare. Totalul publicat este de 60.263,89 lei. Calculul include 200 de lei pentru analiză și asigurare de viață calculată lunar la suma rămasă de plată.

Raiffeisen Bank, exemplu din 16 aprilie 2026: dobândă fixă de 5,55% pe an, DAE de 9,49% și rată lunară de 961,21 lei. Totalul publicat este de 57.672,75 lei. În calcul apar 200 de lei pentru analiză, o asigurare de 3.600 de lei și 5 lei pe lună pentru administrare.

ProCredit Bank, exemplu pentru 60 de luni disponibil la 28 noiembrie 2026: dobândă fixă de 7,40% pe an, DAE de 7,92% și total de 60.256,68 lei. Sunt incluse 200 de lei pentru analiză și 89 de lei pentru înregistrarea garanțiilor; dobânda indicată presupune încasarea venitului la bancă. Exemplul nu afișează separat rata lunară.

Nu alege automat totalul cel mai mic din această listă. Pentru o comparație corectă, cere fiecărei bănci un calcul în care primești efectiv 50.000 de lei în cont, cu aceeași durată și același fel de rate. Întreabă cât din credit acoperă costuri, dacă asigurarea poate fi scoasă și ce preț rămâne dacă nu îți încasezi venitul la acea bancă.

Cum afli cât dai înapoi

La rate egale, dobânda și suma împrumutată intră în calculul ratei. Pentru 50.000 de lei la o dobândă fixă de 7,40% pe an și 60 de rate, dobânda lunară folosită în calcul este 7,40% împărțit la 12. Formula este 50.000 × r × (1+r)60 / [(1+r)60 − 1], unde r este dobânda lunară. Rezultă aproximativ 1.000 de lei pe lună pentru împrumut și dobândă, înaintea costurilor separate.

Totalul contractului se obține adunând toate ratele, comisioanele, primele de asigurare și taxele care se plătesc separat. În exemplul ProCredit, din totalul publicat de 60.256,68 lei, 10.256,68 lei sunt peste cei 50.000 de lei din calcul; aici intră și costurile de 200 și 89 de lei indicate de bancă. Dacă ratele scad de la o lună la alta, nu înmulți prima rată cu 60.

Și un cost lunar mic se adună. Într-un exemplu CEC Bank din 1 octombrie 2025, administrarea costă 20 de lei pe lună: pe 53 de luni, înseamnă 1.060 de lei. O plată întârziată poate adăuga dobândă penalizatoare; verifică în contract când se aplică și cât este.

Ce verifici înainte să semnezi

Indică fiecărei bănci aceeași sumă pe care vrei să o primești în cont, aceeași durată și același fel de rate. Cere și lista actelor necesare pentru oferta ta. Pune alături dobânda, DAE, rata sau graficul ratelor, suma totală de plată, comisionul de analiză, administrarea, asigurarea și taxele plătite altora. Verifică dacă asigurarea este necesară pentru prețul afișat și ce se schimbă dacă nu îți mai încasezi venitul la bancă. Cere graficul plăților și verifică în contract câți bani primești efectiv, ce costuri sunt acoperite din credit și cât vei rambursa în total.

Ce se schimbă dacă plătești mai devreme

Poți rambursa creditul integral sau parțial în orice moment. Banca nu poate impune o sumă minimă sau un număr minim de rate deja plătite. Costul total se reduce cu dobânda și costurile aferente perioadei în care nu mai folosești banii.

La dobândă fixă, compensația pentru rambursarea anticipată poate fi de cel mult 1% din suma plătită mai devreme dacă a rămas peste un an din contract. Dacă a rămas cel mult un an, limita este de 0,5%. Compensația nu poate depăși dobânda rămasă de plată și nu se cere la dobândă variabilă, la descoperit de cont sau când rambursarea vine dintr-o asigurare pentru neplată.

Depunerea banilor în cont nu închide singură creditul: Raiffeisen Bank cere și înregistrarea unei cereri, iar Banca Transilvania cere cerere pentru rambursarea integrală. La plata parțială, verifică dacă poți alege o rată mai mică, o perioadă mai scurtă sau ambele și cere noul grafic. Pentru închiderea integrală, cere suma calculată pentru ziua plății și confirmarea că împrumutul a fost stins.

Întrebări frecvente

Pot renunța la credit după ce am semnat?

Te poți retrage din contract în termenul legal de 14 zile calendaristice, fără motiv, cu excepțiile prevăzute de lege. Anunți banca despre retragere și păstrezi dovada. Dacă ai primit banii, restitui întreaga sumă trasă din credit, nu doar partea cheltuită, plus dobânda pentru perioada în care ai avut banii.

Trebuie să îmi mut salariul la banca de la care iau creditul?

Nu este o condiție generală. Poate însă schimba costul unei oferte: în exemplul ProCredit, dobânda este de 7,40% cu încasarea venitului la bancă și de 9,40% fără această condiție.

Primesc înapoi asigurarea dacă închid creditul mai devreme?

Restituirea primei nu trebuie presupusă automat. Verifică polița și cere băncii un calcul scris pentru închiderea creditului și pentru partea de asigurare aferentă perioadei rămase.

Ce fac dacă banca nu îmi explică un cost?

Trimite băncii o cerere scrisă și păstrează numărul de înregistrare. Dacă răspunsul nu te mulțumește sau nu vine în 30 de zile, poți cere gratuit ajutorul CSALB. Pentru o problemă privind protecția consumatorului, poți depune și o reclamație online la ANPC; platforma cere un cont aprobat și permite atașarea contractului, a dovezilor de plată și a răspunsului băncii.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010, prin Portalul Legislativ; exemplele de calcul BRD din 3 august 2026, Raiffeisen Bank din 16 aprilie 2026, ProCredit Bank pentru 60 de luni și CEC Bank din 1 octombrie 2025; explicațiile despre rambursare ale Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și CEC Bank; informațiile CSALB despre sesizări; platforma ANPC pentru reclamații.