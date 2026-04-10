Platforma digitală eLicitatiiANAF a înregistrat un succes uriaș încă de la început. Nu mai puțin de 14 milioane de accesări au fost contorizate în primele 24 de ore de la lansare, conform unui anunț făcut de ANAF la data de 31 martie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că toate bunurile sechestrate de Fisc sunt acum disponibile online pentru oricine.

Gata cu pilele și hârtiile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că s-a pus capăt unei ere a birocrației. E drept că mulți așteptau o astfel de mișcare de mult timp. Iar acum, promisiunile sunt clare.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digitală – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis ministrul.

Ceasuri, mașini și terenuri la un click distanță

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru un cetățean obișnuit? V-ați gândit vreodată să cumpărați o mașină sau un teren direct de la stat, fără intermediari?

Nazare susține că este pentru prima oară când aceste bunuri (multe dintre ele provenite din activități ilegale) sunt publicate transparent. „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”.

Digitalizare de la sechestru la licitație

Întregul proces, de la momentul în care statul instituie sechestrul și până la plasarea online a fiecărui bun, este acum complet digitalizat. Asta ar trebui să elimine orice suspiciune legată de corectitudinea procedurilor.

O schimbare majoră, pe bune.

Ministrul a mai adăugat că se face ordine într-o masă mare de active care, până acum, zăceau prin depozite și dosare. „Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.