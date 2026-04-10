OpenAI a anunțat joi o noutate pe care utilizatorii avansați o cereau de mult timp: un abonament de 100 de dolari pe lună pentru popularul său serviciu ChatGPT. Mișcarea vine să umple un gol serios între opțiunile existente și să atace direct concurența.

Noi opțiuni de preț

Până acum, lucrurile stăteau puțin diferit. Utilizatorii aveau de ales între varianta gratuită (care acum include reclame), un plan Go de 8 dolari pe lună (tot cu reclame), un plan Plus de 20 de dolari pe lună (fără reclame) și un salt uriaș la planul Pro de 200 de dolari, si fără reclame. Iar acest plan de 200 de dolari, deși nu mai apare pe pagina oficială de prețuri, este în continuare disponibil, după cum a confirmat OpenAI.

Noul plan de 100 de dolari, alături de cel Plus de 20 de dolari, este gândit special pentru a susține utilizarea zilnică a instrumentului de programare Codex. Concret, abonamentul de 100 de dolari va oferi de 5 ori mai multă capacitate Codex decât planul Plus.

Concurența directă cu Anthropic

Dar care e, pe bune, miza? OpenAI nu se ascunde și recunoaște că noua treaptă de preț este menită să provoace direct rivalul Anthropic, care oferă de ceva vreme o opțiune de 100 de dolari pe lună pentru modelul său, Claude. Un purtător de cuvânt al OpenAI a fost foarte clar în această privință.

„Noul nivel Pro de 100 de dolari este conceput pentru a oferi dezvoltatorilor o capacitate de programare mai practică pentru banii lor, în special în timpul sesiunilor de lucru de înaltă intensitate, unde limitele contează cel mai mult. În comparație cu Claude Code, Codex oferă o capacitate de programare mai mare per dolar la toate nivelurile plătite, diferența fiind cea mai evidentă în timpul utilizării active pentru programare”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

Limite, limite și iar limite

Și totuși, să nu credeți că e totul nelimitat. Niciunul dintre planuri nu oferă utilizare fără frontiere. Diferența principală între cele două planuri Pro (cel de 100 și cel de 200 de dolari) constă în limitele de utilizare. În timp ce planul de 100 de dolari oferă de 5 ori mai mult Codex decât Plus, cel de 200 de dolari ridică ștacheta la un nivel de 20 de ori mai mare. Compania promite în secțiunea de întrebări frecvente că acest nivel superior este suficient pentru a susține „cele mai solicitante fluxuri de lucru în mod continuu, chiar și pe proiecte paralele”.

Un detaliu important: OpenAI oferă limite și mai mari pentru planul de 100 de dolari până la data de 31 mai. V-ați gândit vreodată cum ar fi să programați fără să vă loviți de vreo avertizare de limită? Ei bine, cei care testează noul plan ar trebui să știe că această situație probabil nu va dura la nesfârșit.

Cifrele vorbesc de la sine.

Peste 3 milioane de utilizatori săptămânal

Purtătorul de cuvânt al companiei a mai precizat că peste 3 milioane de oameni din întreaga lume folosesc Codex în fiecare săptămână. Această cifră reprezintă o creștere de 5 ori în ultimele trei luni, în timp ce utilizarea înregistrează o majorare de peste 70% de la o lună la alta.