Pentru 39% dintre participanții la o cercetare Use.AI, controlul materialelor produse cu inteligență artificială (AI) a consumat mai mult timp decât realizarea unei lucrări proprii de la început. Răspunsurile semnalează o posibilă problemă de productivitate și descriu experiențele utilizatorilor, fără să reprezinte o măsurare directă a pierderilor financiare ale companiilor.

Cercetarea a cuprins peste 8.316 adulți care lucrează cu aceste instrumente. Participanții provin din Regatul Unit, din statele Uniunii Europene, din Statele Unite ale Americii, Canada, precum și din Australia și America Latină.

Unii angajați au apelat la tehnologie pentru a-și simplifica sarcinile, alții la cererea angajatorului. În cazul utilizării intensive, verificarea unor materiale excesiv de lungi sau greșite poate consuma timpul economisit la generare, mai ales pentru cei care trebuie să livreze un rezultat corect.

Corectarea și refacerea adaugă timp de lucru

Aproape jumătate dintre cei chestionați, respectiv 48%, consideră că utilizarea AI aduce mai multe dificultăți decât soluții. Această evaluare privește rezultatul folosirii instrumentelor, dincolo de ușurința obținerii unui prim document.

Răspunsurile despre munca suplimentară disting trei situații:

48% au primit materiale realizate cu ajutorul AI pentru care au fost necesare modificări ample.

43% au fost obligați să reconstruiască integral lucrări generate de AI, deoarece rezultatul era nepotrivit.

41% au raportat o creștere substanțială a volumului de revizuire și control după introducerea tehnologiei în activitățile creative.

Avantajele raportate țin de accesul la producerea conținutului: 62% apreciază cât de simplu pot obține documente, însemnări și cod. Unii participanți spun că instrumentele le permit să realizeze materiale pe care nu le-ar fi produs singuri.

Verificarea insuficientă afectează calitatea rezultatelor

Totuși, 34% folosesc rezultatele generate integral sau parțial cu AI fără controlul conținutului. Astfel pot ajunge în lucru documente nepotrivite ori greu de înțeles, în locul unor rezultate utilizabile.

Lipsa unor proceduri clare de verificare este indicată de 58% dintre respondenți. Preluarea directă a răspunsurilor poate introduce erori și informații care nu au fost cerute.

Unele companii au redus personalul și au reorganizat activitățile în jurul utilizării intensive a AI. Deși tehnologia poate îmbunătăți productivitatea, folosirea ei pe scară largă poate afecta atât volumul muncii realizate, cât și calitatea acesteia.

Cheltuielile pot crește și prin cumpărarea unui volum mai mare de token-uri, unitățile de utilizare consumate la accesarea modelelor AI. Încercarea de a rezolva problemele prin apelarea mai frecventă la modele sofisticate poate duce la costuri greu de controlat.