Modelele de inteligență artificială (AI) au identificat vulnerabilități grave în programe folosite de aproximativ 70% dintre site-uri, potrivit Business Insider. Publicația a obținut și declarațiile lui Stephanie Cohen și Tom Occhino prezentate în articol. Pentru administratorii serviciilor online, repararea problemelor vechi presupune timp și bani, dar aceeași tehnologie care accelerează căutarea breșelor este folosită acum și pentru corectarea lor.

Reprezentanții Cloudflare și Vercel descriu un risc crescut pentru infrastructura internetului, alături de posibilitatea unor remedieri mai rapide. Diferența practică este între protecțiile deja oferite clienților, instrumentele care propun reparații și proiectele încă discutate cu partenerii.

Business Insider relatează, citând Axios, că băncile din SUA găsesc agenți AI în conturile clienților, inclusiv unii care par să acționeze fără instrucțiunile titularilor.

AI readuce în atenție probleme vechi de securitate

Problemele descoperite cu AI existau în software de ani.

Stephanie Cohen, director de strategie al Cloudflare, companie care contribuie la protejarea a aproximativ 20% din internet, a descris situația la conferința anuală a companiei din San Francisco: „Lumea este puțin înfricoșătoare acum.”

AI reduce pregătirea necesară atacatorilor și accelerează verificările

O parte dintre problemele software erau cunoscute de multă vreme, însă remedierea lor necesita resurse, iar atacatorii nu aveau întotdeauna competențele pentru a le exploata. Instrumentele AI pot ajuta acum persoane care anterior ar fi avut nevoie de ani de pregătire să pătrundă într-un sistem informatic.

Modelele pot căuta vulnerabilități mai repede decât oamenii. Numărul problemelor de securitate software nou publicate a crescut puternic, iar identificarea și repararea lor se desfășoară în paralel cu tentativele de exploatare.

Cohen explică faptul că avantajul tehnologic este disponibil ambelor părți: atacatorilor care caută puncte de intrare și echipelor care identifică și remediază problemele.

Pe X și Reddit, avertismentele despre un posibil „Black October” au alimentat scenarii în care AI ar paraliza civilizația.

Nikita Bier, dezvoltator de aplicații și fost director de produs la X, a reacționat miercuri seara, 21 octombrie, printr-o postare pe platformă: „E timpul să oprim internetul.”

Helpful prompt about what to do if the internet goes down due to a global cyberattack/AI swarm. This seems less insane with every passing day. I also bought myself the SAS Survival Guide, which is essentially a bush manual for almost every imaginable outcome. Money

– Keep… — Tom Morgan (@tomowenmorgan) October 22, 2026

Companiile au pus deja la dispoziție protecții și instrumente de reparare

Trei intervenții au depășit etapa discuțiilor:

Cloudflare a distribuit protecții pentru cea mai recentă vulnerabilitate și clienților care utilizează serviciul gratuit.

OpenAI a lansat Patch the Planet, o inițiativă derulată cu Cloudflare și alți specialiști în securitate pentru găsirea și repararea cu AI a problemelor din programe utilizate pe scară largă.

Amazon a pus la dispoziție joi, 22 octombrie 2026, serviciul Continuum. Agenții săi AI, programe care execută sarcini, caută vulnerabilități și propun corecții. Potrivit Amazon, instrumentul poate fi folosit de cei care întrețin software disponibil gratuit.

Reparațiile propuse pot necesita în continuare verificarea și aprobarea oamenilor. Detectarea automată a unei probleme și aplicarea unei corecții rămân etape distincte.

Inginerul software Ben Kaufman a scris joi, 22 octombrie, pe X că, deși existau avertismente despre o criză provocată de codul de slabă calitate generat cu AI, problemele actuale provin din cod vechi scris de oameni, pe care AI ajută acum să îl corecteze.

It’s time to turn off the internet. — Nikita Bier (@nikitabier) October 22, 2026

Vercel discută cu parteneri despre crearea unei organizații nonprofit care ar finanța agenți AI pentru identificarea și repararea vulnerabilităților. Inițiativa este încă în etapa discuțiilor.

Cohen consideră că expunerea problemelor și presiunea pentru remedierea lor pot îmbunătăți securitatea: „Am putea ajunge într-o lume în care, la final, să fim de fapt semnificativ mai în siguranță.”

Conectarea fiecărui dispozitiv este pusă sub semnul întrebării

Tom Occhino, director de produs al Vercel, a explicat la o conferință a companiei din San Francisco că modelele tot mai capabile examinează sistemele de bază ale internetului și găsesc vulnerabilități în programe considerate anterior sigure.

Extinderea conectivității a inclus termostate, frigidere, sonerii, automobile și conturi bancare. Occhino pune în discuție utilitatea conectării unor asemenea produse: „Există anumite lucruri pe care nu are sens să le conectăm la internet de la bun început.”

În privința conturilor bancare, Occhino nu este deosebit de îngrijorat de perspectiva golirii lor de către atacatori. El invocă protecțiile sofisticate ale băncilor moderne și recomandă activarea măsurilor suplimentare de securitate la autentificare.