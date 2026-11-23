Dacă angajatorul folosește inteligență artificială (IA) la recrutare, pregătește un CV cu text ușor de citit, adaptat postului și bazat numai pe ce ai făcut cu adevărat. Înainte să trimiți candidatura, verifică atât fișierul, cât și datele pe care platforma le-a preluat din el.

Ce poate face un program cu CV-ul

Un program poate lua din CV numele, datele de contact, studiile și locurile de muncă și le poate pune în câmpurile unui formular. Unele sisteme compară candidatura cu cerințele postului și dau un scor de potrivire. Programul poate însă prelua greșit informații, iar scorul nu îți promite un interviu.

Greenhouse, de exemplu, spune că funcția sa de potrivire îi ajută pe recrutori, dar nu avansează și nu respinge automat candidați. Alt angajator poate folosi un alt sistem. Un CV citit de un program trebuie, în același timp, să fie limpede pentru omul care ia parte la selecție.

Cum pregătești CV-ul pentru postul dorit

Citește anunțul. Notează ce muncă și ce competențe cere angajatorul. Caută în experiența ta exemple care răspund acelor cerințe. Alege dovezi reale. Pentru fiecare cerință pe care o treci în CV, gândește-te la o sarcină, un proiect, un rezultat sau o pregătire pe care le poți explica la interviu. Folosește cuvintele din anunț numai dacă descriu ce știi să faci; nu adăuga diplome, responsabilități ori rezultate inventate. Pune informațiile într-o ordine simplă. Începe cu numele, telefonul și adresa de e-mail, apoi trece o scurtă prezentare, experiența, studiile și competențele relevante. Pentru fiecare loc de muncă, scrie angajatorul, funcția și perioada, începând cu cel mai recent. Arată ce ai făcut. Scrie pe scurt care era sarcina, ce ai făcut tu și ce a rezultat. O cifră ajută numai dacă este reală și o poți explica. Dacă ai avut o pauză lungă între locuri de muncă sau perioade de studiu, o poți lămuri pe scurt, așa cum recomandă Europass. Respectă formatul cerut în anunț. Greenhouse recomandă PDF pentru platforma sa, dar aceasta nu este o regulă pentru toate platformele. Verifică dacă poți selecta și copia textul din CV, apoi lipește-l într-un editor simplu: numele, funcțiile și perioadele trebuie să rămână în ordinea potrivită. Un fișier păstrat doar ca imagine poate fi preluat greșit. Controlează formularul înainte de trimitere. Verifică numele firmei și al postului, datele de contact, funcțiile, perioadele, ortografia, legăturile către profilul profesional și răspunsurile date angajatorului. Dacă platforma a completat automat câmpuri din CV, corectează greșelile înainte să trimiți candidatura.

Cum arată un CV adaptat și verificat

Iată un exemplu imaginar. Anunțul cere evidența comenzilor într-un tabel și răspunsuri către clienți. Candidatul a făcut ambele lucruri, dar în CV-ul inițial a scris doar: «Asistent administrativ. Responsabilități diverse».

O formulare mai clară ar fi: «Asistent administrativ, Firma A. Am ținut evidența comenzilor într-un tabel și am răspuns clienților despre stadiul lor». Dacă nu a lucrat cu comenzile, candidatul nu adaugă acea sarcină doar pentru că apare în anunț. Poate alege o altă experiență reală care răspunde cerinței.

După încărcare, verificarea continuă în formular. Dacă «Asistent administrativ» apare în câmpul pentru angajator, iar perioada de lucru lipsește, candidatul mută funcția în câmpul corect și completează perioada după propriile acte. O preluare greșită a CV-ului nu spune nimic despre valoarea experienței sale.

Ce drepturi ai dacă decizia este luată automat

Regulamentul UE privind inteligența artificială include analizarea, filtrarea și evaluarea candidaturilor între folosirile cu risc ridicat. Obligațiile specifice acestei categorii, inclusiv cerința ca omul să poată supraveghea sistemul, se aplică de la 2 decembrie 2027. Ele nu se aplică încă la 23 noiembrie 2026.

Există deja protecție prin Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018. Dacă o decizie care te afectează semnificativ este luată numai prin prelucrarea automată a datelor, ai, în principiu, dreptul să nu fii supus acelei decizii. Există excepții, între care necesitatea pentru un contract, autorizarea prin lege și consimțământul explicit; în cazurile permise, trebuie să poți cere intervenția unui om, să îți spui punctul de vedere și să contești decizia.

Faptul că un program a preluat datele din CV sau a dat un scor nu dovedește, singur, că respingerea a fost decisă fără un om. Într-o cauză privind o decizie automată, Curtea de Justiție a UE a stabilit că explicația trebuie să arate, pe înțelesul persoanei, ce date au fost folosite și cum au influențat rezultatul. Comunicarea unei formule complicate nu este suficientă.

Ce faci dacă suspectezi o respingere automată sau discriminare

Păstrează dovezile. Salvează anunțul, CV-ul și formularul trimise, confirmarea candidaturii, mesajul de respingere și capturile de ecran care arată o greșeală de preluare ori un posibil tratament discriminatoriu. Scrie angajatorului care ți-a preluat candidatura. Un model scurt de cerere este: «Vă rog să îmi spuneți dacă respingerea candidaturii mele a fost decisă numai automat, ce date personale au fost folosite și cum au influențat rezultatul. Dacă se aplică drepturile privind deciziile exclusiv automate, solicit intervenția unui om, posibilitatea de a-mi prezenta punctul de vedere și de a contesta decizia». Dacă formularul conține date greșite, cere și corectarea lor. Urmărește termenul de răspuns. Pentru cererea privind datele personale, răspunsul trebuie dat, de regulă, în cel mult o lună. În cazuri complexe, termenul poate fi prelungit cu două luni, dar trebuie să fii anunțat în prima lună. Depune plângere dacă nu primești răspuns sau acesta nu te lămurește. Pentru folosirea datelor personale, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și poți atașa cererea, răspunsul primit și dovezile păstrate. Autoritatea trebuie să îți comunice evoluția sau rezultatul în trei luni de la comunicarea admisibilității plângerii. Sesizează separat discriminarea, dacă o suspectezi. Petiția către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării se poate depune în termen de un an de la faptă sau de când ai aflat despre ea. Atașează probele relevante, precum anunțul, mesajele și capturile de ecran.

Întrebări frecvente

Pot folosi IA ca să îmi scriu CV-ul?

O poți folosi pentru a ordona sau corecta textul, dar verifică fiecare afirmație înainte de trimitere. Nu îi da informații confidențiale ori date personale de care nu are nevoie.

Poate recrutorul să știe sigur, doar din CV, că am folosit IA?

Nu există o metodă sigură confirmată pentru a stabili asta numai din CV. Păstrează formulări concrete, pe care le poți susține la interviu.

Trebuie să obțin un anumit scor ca să primesc un interviu?

Nu există un prag valabil pentru toate firmele sau o formulă de cuvinte-cheie care să garanteze interviul. Sistemele și felul în care sunt folosite diferă.

Pot renunța la un scor de potrivire făcut de IA?

Depinde de platformă și de opțiunile oferite pentru postul respectiv. Greenhouse arată că, atunci când angajatorul oferă această opțiune, candidatul poate renunța la scorul funcției sale de potrivire.

Ce fac dacă fișierul nu se încarcă?

Verifică mai întâi formatul cerut de angajator. Pentru Greenhouse, recomandarea este să salvezi din nou fișierul ca PDF și să îi reduci dimensiunea dacă încărcarea eșuează.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Regulamentul UE privind inteligența artificială și Regulamentul UE 2026/1744; Regulamentul general privind protecția datelor; Curtea de Justiție a UE, cauza C-203/22; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; Comisia Europeană, Europass; National Careers Service; Greenhouse.