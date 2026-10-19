Nvidia a lansat joi Nemotron 3.5 Super VL pentru agenți de inteligență artificială (AI) folosiți de companii și două modele Bolt pentru procesare locală, separând oferta pentru infrastructura organizațiilor de cea pentru PC-uri. Compania urmărește astfel atât firmele care vor să își adapteze modelele pe propriile date, cât și utilizatorii care vor să execute sarcini pe calculator.

Modelele au ponderi deschise, adică valorile interne rezultate din antrenare sunt accesibile pentru adaptare și implementare. Oferta vizează agenți care funcționează continuu și procesarea pe dispozitive locale, potrivit TechCrunch.

„Orice organizație care vrea să ruleze agenți pe infrastructura Nvidia are acum un model deschis și optimizat pentru nivelul său, fără să fie nevoită să aleagă între capabilități și posibilitatea de implementare”, a scris Kari Briski, vicepreședintă Open Models and Software la Nvidia, în articolul de blog prin care compania a anunțat modelele.

Companiile pot adapta Super VL pe propriile date

Nemotron 3.5 Super VL este modelul pe care Nvidia îl propune companiilor pentru agenți AI. Nvidia afirmă că folosește mai puțini parametri decât Nemotron 3 Ultra, dar poate obține o acuratețe similară la respectarea instrucțiunilor și folosirea instrumentelor software.

Controlul asupra implementării este argumentul comercial formulat de conducerea diviziei: „Spre deosebire de modelele frontieră închise, organizațiile pot antrena suplimentar Super VL pe propriile date, îl pot implementa pe propria infrastructură și pot deține ceea ce construiesc”, a explicat Briski.

Nvidia susține și că, după antrenare suplimentară pentru anumite sarcini ale agenților, Super VL finalizează lucrul mai repede decât modelele concurente ale Anthropic și OpenAI, respectiv Opus 5, GPT 6.1 Sol, Luna și Astra. Comparația de viteză este afirmația producătorului și se referă la această condiție de antrenare.

Compania indică cinci domenii pentru aceste sarcini:

analiza și interpretarea documentelor;

contabilitatea financiară;

experimentarea științifică;

procesarea cererilor de despăgubire din asigurările medicale;

reziliența la atacuri de securitate.

În privința utilizării comerciale, Nvidia îi enumeră pe Skydance, EY, Ramp, Crowdstrike, Perplexity și Salesforce printre organizațiile care folosesc Super VL. Lista clienților și comparațiile de performanță provin de la companie.

Lansarea extinde familia Nemotron, care acoperă deja procesarea mai multor tipuri de conținut, raționamentul, programarea, matematica și automatizarea activităților din companii.

În paralel, laboratoarele care dezvoltă modele proprietare, aflate atât între clienții Nvidia, cât și între investițiile sale, caută și alte surse de capacitate de calcul. Printre alternative se numără sistemele Cerebras și procesoarele dezvoltate intern. Nvidia își concentrează astfel oferta și asupra companiilor interesate să ruleze modele deschise în propriile centre de date.

Modelele Bolt mută execuția agenților pe calculator

Oferta locală este destinată PC-urilor cu cip RTX Spark și stațiilor de lucru DGX Spark. Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B 24GB este optimizat pentru folosirea instrumentelor software și activități în mai mulți pași, pe configurațiile RTX Spark compatibile. Modelul mai mic, Bolt E4B, este destinat agenților conversaționali.

PC-urile vizate se adresează consumatorilor, programatorilor și angajaților care lucrează cu informații. Microsoft și Dell se numără printre partenerii prin care aceste sisteme ajung pe piață.

Nvidia încearcă să dezvolte și o piață pentru calculatoarele cu propriile cipuri prin asistenți personali care rulează local. Accesul unor asemenea agenți la informații despre familie, sănătate și finanțe ridică preocupări de confidențialitate pentru utilizatorii reticenți să le ofere aceste date.

Briski a formulat astfel argumentul execuției locale pentru utilizatorii de PC-uri: aceștia: „pot delega proiecte cotidiene… fără să trimită acele sarcini în cloud”, a adăugat ea.

Potrivit TechCrunch, Bolt 74B-A9B 24GB poate naviga pe web și este conceput să echilibreze viteza cu raționamentul în sarcinile executate local.

RTX Spark oferă memorie comună pentru procesare locală

Potrivit NVIDIA Newsroom, platforma reunește un procesor grafic NVIDIA Blackwell RTX și un procesor central NVIDIA Grace. Specificațiile anunțate ajung la 128 GB de memorie unificată, folosită în comun de componente, și la 1 petaflop de performanță AI FP4. MediaTek a colaborat la proiectarea procesorului central.

„RTX Spark aduce puterea Nvidia AI, grafica RTX și CUDA împreună cu Microsoft Windows într-un singur PC pentru creație, jocuri și rularea agenților AI personali”, a declarat Jensen Huang, fondator și CEO Nvidia, în comunicatul despre RTX Spark.

Strategia Microsoft combină procesarea pe dispozitiv cu serviciile la distanță: „Construim Windows ca platformă pentru inteligență hibridă, unde AI poate rula local atunci când are sens și poate apela la cloud când este nevoie”, a declarat Yusuf Mehdi, vicepreședinte executiv la Microsoft, în același comunicat.

Instalarea ghidată permite pornirea unor agenți fără introducerea de comenzi text. Oferta include GitHub Copilot, Hermes, OpenClaw, Perplexity, Pi și WorkBuddy.

„Am adus Hermes pe RTX Spark, astfel încât oamenii să poată folosi local modele și agenți AI deschiși pe un laptop Windows, cu mai mult control asupra datelor lor și libertatea de a adapta AI la propriile fluxuri de lucru”, a declarat Dillon Rolnick, CEO Nous Research, compania care a creat Hermes Agent, în comunicatul de lansare.

Prin NVIDIA PAIR, un sistem RTX Spark poate executa modelele AI și pentru calculatoare compatibile cu Windows, Linux și macOS din rețeaua de acasă. Celelalte dispozitive pot rămâne astfel disponibile pentru creație sau jocuri.

Instrumentele pentru dezvoltatori și aplicațiile creative au stadii diferite

Nvidia și Microsoft anunță pentru RTX Spark o versiune PyTorch-CUDA destinată Windows pe Arm, o versiune Python care rulează nativ în mod implicit și un instalator Conda nativ. Companiile indică suport pentru 97% dintre cele mai populare 15.000 de pachete Python.

Pentru profesioniștii din producția de conținut, Nvidia anunță editare video 8K 4:2:2 și procesarea unor scene tridimensionale de până la 90 GB, inclusiv când laptopul nu este conectat la priză. Memoria comună este destinată rulării proiectelor creative solicitante împreună cu modele AI locale.

Photoshop și Premiere oferă suport nativ RTX Spark prin versiuni beta disponibile la lansare, în timp ce suportul pentru Substance urmează ulterior. Adobe integrează accelerarea Nvidia TensorRT în funcțiile de editare asistată de AI.

Nvidia Broadcast 2.3 poate elimina zgomotul de fundal din înregistrări existente și poate modifica vocea prin Studio Voice Mic Profiles. Funcțiile RTX Video aflate în beta includ creșterea rezoluției până la 4K și generarea de cadre suplimentare de patru ori.

În ComfyUI, noile componente RTX Video pot transforma clipuri generate cu AI la 15 cadre pe secundă în secvențe la 60 de cadre pe secundă și le pot converti pentru un interval dinamic extins al imaginii. Nvidia precizează că această procesare locală nu necesită taxe de procesare în cloud pentru fiecare utilizare.

Laptopurile sunt disponibile, iar Bolt E4B urmează în octombrie

În prezentarea publicată la 17 octombrie 2026, NVIDIA Blog anunța că laptopurile RTX Spark ajunseseră pe piață, cu prețuri de pornire de 2.399 de dolari. Comunicatul de disponibilitate indică un preț de pornire diferit, de 2.599 de dolari, și precizează că prețurile și configurațiile variază între regiuni.

Oferta globală este disponibilă prin site-urile producătorilor și mari retaileri. Gama anunțată cuprinde:

ASUS ProArt P14 și P16;

Dell XPS 16;

HP OmniBook Ultra și OmniBook X 14;

Lenovo Yoga Pro 9n;

Microsoft Surface Laptop Ultra;

MSI Prestige N16 Flip AI+ și Prestige N16.

Super VL și Bolt 74B-A9B sunt disponibile acum. Nvidia programează disponibilitatea Bolt E4B pentru mai târziu în octombrie 2026.