OpenAI a dezvăluit un nou plan menit să consolideze eforturile de protecție a copiilor din SUA, pe fondul exploziei inteligenței artificiale. Anunțul vine într-un moment critic, marcat de o creștere alarmantă a exploatării sexuale a minorilor facilitată de noile tehnologii.

O crestere alarmanta a abuzurilor

Lucrurile stau destul de prost, ca să fim sinceri. Potrivit Internet Watch Foundation (IWF), în prima jumătate a anului 2025 au fost detectate peste 8.000 de raportări de conținut de abuz sexual asupra copiilor generat de AI. Cifra reprezintă o creștere de 14% față de anul anterior. Iar aceste date includ cazuri în care infractorii folosesc instrumente AI pentru a genera imagini explicite false cu copii în scop de șantaj sexual (sextortion) și pentru a crea mesaje convingătoare folosite în procesul de ademenire online (grooming).

OpenAI, dat in judecata pentru GPT-4o

Acest plan al OpenAI apare și pe fondul unei presiuni tot mai mari din partea politicienilor, educatorilor și avocaților specializați în protecția copilului. V-ați gândit vreodată la consecințele legale? Ei bine, ele au apărut deja. În noiembrie anul trecut, Social Media Victims Law Center și Tech Justice Law Project au intentat șapte procese în instanțele din California, acuzând OpenAI că a lansat modelul GPT-4o înainte de a fi complet sigur.

Acuzațiile sunt extrem de grave. Plângerile susțin că natura „psihologic manipulatoare” a produsului a contribuit la decese prin sinucidere și sinucidere asistată. Sunt citate cazurile a patru persoane care s-au sinucis și a altor trei care au suferit episoade de delir sever, care le-au pus viața în pericol, după interacțiuni prelungite cu chatbot-ul.

Planul in trei puncte

Noul „Child Safety Blueprint” a fost dezvoltat în colaborare cu Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC) și Alianța Procurorilor Generali. Au oferit feedback și procurorul general din Carolina de Nord, Jeff Jackson, și procurorul general din Utah, Derek Brown.

planul se concentrează pe trei direcții clare:

Actualizarea legislației pentru a include materialele de abuz generate de inteligența artificială.

Rafinarea mecanismelor de raportare către forțele de ordine.

Integrarea unor măsuri de protecție preventive direct în sistemele AI.

Prin aceste măsuri, OpenAI speră nu doar să detecteze mai devreme potențialele amenințări, ci și să se asigure că informațiile utile ajung rapid la investigatori. Hai sa vedem daca se va si intampla asta, pe bune.

Initiative mai vechi, rezultate noi?

E drept că nu e prima inițiativă de acest fel a companiei. Noul plan se bazează pe acțiuni anterioare, inclusiv pe actualizarea ghidurilor pentru interacțiunile cu utilizatorii sub 18 ani. Aceste reguli interzic generarea de conținut inadecvat, încurajarea auto-vătămării și evitarea sfaturilor care i-ar putea ajuta pe tineri să ascundă un comportament periculos de părinți sau tutori.

O miscare necesara.

Si, mai recent, compania a lansat un plan similar de siguranță (un safety blueprint) dedicat adolescenților din India, semnalând o preocupare globală pentru această problemă.